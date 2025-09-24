Lleure
Sant Martí de Torroella organitza la Fira Benestar de cos i ment amb diverses activitats
Sant Martí de Torroella va organitzar el passat cap de setmana la Fira Benestar de cos i ment amb nombroses activitats. El dissabte va tenir lloc un concert meditatiu a càrrec de Liliana Navarrete a l’església del poble. El diumenge al matí va ser el torn de la fira d’artesans i brocanters, un taller demostració de cuina saludable amb el restaurant El Raguer, servei de bar a càrrec de l’Associació de les Vilatukades i el concert de rock amb els Song Dealers. Els infants van poder gaudir d’inflables, un circuit de bicis i un taller de construcció de casetes pels ocells.
