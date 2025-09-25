Una desena d’explotacions agrícoles i ramaderes de la Catalunya central obriran portes amb el Benvinguts a Pagès
La festa de la pagesia catalana, que es fa el primer cap de setmana d’octubre, ofereix visites guiades i promou la compra directa d’aliments locals
Redacció
La Catalunya central també s’apunta a «Benvinguts a Pagès La Festa», el primer cap de setmana d’octubre, amb una oferta en què una desena d’explotacions agrícoles i ramaderes al territori obriran les portes perquè la ciutadania redescobreixi l’origen d’allò que mengem i s’aproximi al dia a dia dels pagesos i les pageses. Els dies 4 i 5 d’octubre a la Catalunya central el públic tindrà l’oportunitat per comprar aliments de manera directa, sense intermediaris en el marc de la desena edició de la iniciativa, que té la voluntat de fidelitzar nous públics.
Les visites guiades a les explotacions tornaran a ser el reclam del cap de setmana de portes obertes de la pagesia. A la Catalunya central, per exemple, es podrà entrar a La Mel de l’avi Joan, una petita empresa familiar que té unes 400 caixes d’abelles al Berguedà i que treballen de manera respectuosa i es podrà veure el dia a dia de dos joves germans ramaders al Bages que tenen un ramat de vaques a Rajadell. També es podran veure quins són els passos de la producció artesanal de formatges ecològics de llet de cabra al Solsonès i conèixer com s’elaboren la llet, el mató i els flams d’una granja centenària a Osona.
Visites amb reserva prèvia
Les visites s’han de reservar prèviament a través de la pàgina web benvingutsapages.cat i tenen un preu de 2,5 euros per a les persones majors de 15 anys (per a infants i joves són gratuïtes). L’import es destina íntegrament a cobrir part de les despeses que assumeixen els pagesos i pageses per a la preparació de les visites.
Més enllà de les visites guiades a les tretze explotacions, el cap de setmana de portes obertes de la pagesia es completa també amb la programació d’activitats complementàries divulgatives i gastronòmiques rurals, la participació de catorze allotjaments rurals i la incorporació de restaurants proposats pels mateixos pagesos i pageses que ofereixen una cuina de proximitat.
La pàgina web benvingutsapages.cat és l’eina de referència per a la consulta dels agents participants i facilita la reserva prèvia obligatòria per a les visites guiades a les explotacions agroalimentàries. A tot Catalunya hi participaran més de 300 agents, en què destaquen una setantena d’explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres, una vuitantena d’allotjaments rurals, 40 activitats paral·leles, més de 100 restaurants de proximitat i la incorporació de petits elaboradors del país.
Una iniciativa consolidada
El projecte de Benvinguts a Pagès està liderat per la Generalitat de Catalunya en una actuació coordinada entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, i el Departament d’Empresa i Treball, a través de l’Agència Catalana de Turisme. En les primeres nou edicions prop de 200.000 persones han participat de la iniciativa, que s’ha anat consolidant any rere any.
Benvinguts a Pagès va néixer l’any 2016 coincidint amb la distinció Catalunya, Regió Europea de la Gastronomia i enguany celebra el seu desè aniversari coincidint amb el reconeixement Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia. Col·laboren amb el projecte la Fundació Alícia, la Diputació de Barcelona, SX3 (CCMA), l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència Catalana de Joventut, el Departament de Drets Socials, els Consells Comarcals, les Oficines Comarcals del Departament d’Agricultura.
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- Dos boletaires desapareixen en un dia a la Catalunya central
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- Un ferit i un cotxe calcinat en un accident a la C-16, a Balsareny
- Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- L'alcalde retira la paraula a Vox durant el ple de Manresa per dir 'manades de menes