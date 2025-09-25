Detinguts quatre controladors d'accés d'una discoteca de Sant Fruitós per agredir uns joves amb armes il·legals
Els treballadors van colpejar els nois amb defenses extensibles i les barres metàl·liques que delimitaven els carrils d'accés al recinte, deixant-los amb múltiples contusions per tot el cos
No es tractaria del primer incident d'aquestes característiques que té lloc a la discoteca, com ha pogut saber aquest diari
Els Mossos han detingut quatre homes que treballaven com a controladors d'accés d'una discoteca de Sant Fruitós de Bages, o bé hi exercien funcions, per agredir un grup de joves amb defenses extensibles i les barres metàl·liques que delimitaven els carrils d'accés al recinte. A conseqüència dels fets, que van tenir lloc el passat 14 de setembre, els nois van acabar amb múltiples contusions per tot el cos i un d'ells va haver de rebre punts de sutura a la part superior de l'ull. Els quatre homes han estat detinguts per un delicte de lesions i de tinença d'armes i ja han passat a disposició judicial.
Els fets es remunten al passat 14 de setembre, quan quatre joves van denunciar una sèrie de lesions per part d'uns controladors d'accés d'una discoteca del municipi bagenc. Segons van declarar els nois, un d'ells va patir una agressió per part d'un dels treballadors al pàrquing del recinte i, quan els amics van voler entrar a l'interior per saber què havia passat, els van negar l'entrada de mala manera.
Immediatament, es va iniciar una discussió i els controladors d'accés van començar a agredir al grup de joves. Com relaten les víctimes, els van colpejar amb defenses extensibles i les barres metàl·liques que tenen per delimitar els carrils d'accés a la discoteca. A causa de l'agressió els joves van rebre múltiples contusions per tot el cos i un d'ells va haver de rebre punts de sutura a causa d'una lesió a la part superior de l'ull.
Els Mossos van obrir una investigació per esclarir els fets i identificar els presumptes autors i, finalment, entre el 20 i el 22 de setembre els agents els van localitzar i detenir a Manresa. Dels quatre detinguts, dos es van acreditar com a controladors d'accés de la discoteca, però els altres dos no (tot i que hi exercien funcions). Com ha pogut saber aquest diari, no es tractaria de la primera agressió d'aquestes característiques que té lloc en aquest espai.
Així mateix, no es descarta que hi hagi més persones que no estiguin contractades, però que es facin passar per controladors d'accés a l'interior de la discoteca. La investigació, per tant, restarà oberta.
Els detinguts de 40, 33 i 26 anys, alguns d'ells amb antecedents, van passar entre el 21 i 23 de setembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- Dos boletaires desapareixen en un dia a la Catalunya central
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- Un ferit i un cotxe calcinat en un accident a la C-16, a Balsareny
- Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- L'alcalde retira la paraula a Vox durant el ple de Manresa per dir 'manades de menes