Concert
El grup «Lo Mejor del Último» transporta el públic a un viatge en el temps a Sant Joan
Redacció
Manresa
Una multitud de veïns i visitants es van aplegar dissabte passat a la sala cultural Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada per gaudir d’un concert del grup «Lo Mejor del Último». Els murcians van rememorar els grans èxits d’ «El último de la Fila», un dels millors grups musicals del rock espanyol. L’esdeveniment va ser organitzat per Vilatorrats, una entitat del poble, que va ser l’encarregada del servei de bar i merchandising. Cal Gallifa va obrir portes a les 9 del vespre i el concert tribut va començar a les 10 i va finalitzar a mitja nit. El sextet de Múrcia va repassar el repertori més destacat d’ «El último de la Fila», transportant el públic a un viatge al passat.
