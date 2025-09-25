Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lleure

L’esbart de Sant Fruitós representarà el Bages a l’Aplec d’Adifolk

Foto grupal de l'Esbart Som Riu d'Or

Foto grupal de l'Esbart Som Riu d'Or / Ajuntament de Sant Fruitós

Redacció

Manresa

L’Esbart Som Riu d’Or de Sant Fruitós formarà part de l’expedició catalana que participarà en la 37a edició de l’Aplec Internacional d’Adifolk, un dels festivals de cultura popular més rellevants d’Europa. El certamen serà a Bastia, a l’illa de Còrsega, del 26 al 28 de setembre.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents