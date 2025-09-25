Lleure
L’esbart de Sant Fruitós representarà el Bages a l’Aplec d’Adifolk
Redacció
Manresa
L’Esbart Som Riu d’Or de Sant Fruitós formarà part de l’expedició catalana que participarà en la 37a edició de l’Aplec Internacional d’Adifolk, un dels festivals de cultura popular més rellevants d’Europa. El certamen serà a Bastia, a l’illa de Còrsega, del 26 al 28 de setembre.
