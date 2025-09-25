La mitjana de la C-55 es converteix en una perillosa presa quan hi ha temporals
El tram entre Monistrol i Can Gomis es va convertir diumenge a la tarda en una gran bassa per la retenció que hi feia la barrera de formigó, mentre de la muntanya queien cascades d’aigua
El tram sud de la C-55 al Bages té un problema amb la mitjana de separació quan es produeixen episodis de pluges torrencials, cada cop més sovintejades i violentes. Ho va tornar a posar de manifest la tempesta de diumenge a la tarda, concentrada especialment al massís de Montserrat (on van caure 126 l/m²) i a les valls del seu entorn, per on passa el traçat d’aquesta carretera essencial. Una situació que ja s’havia evidenciat fa pocs més de dos anys en un altre episodi, concentrat en aquella ocasió a Castellgalí.
La barrera de formigó, implantada amb una lògica i efectiva funció d’evitar xocs frontals, es converteix en aquestes situacions climatològiques en una presa inesperada que transforma la via en un perillós ‘embassament’.
El juny del 2023 ja es va viure un episodi d’embassament provocat per la mitjana al tram de Castellgalí
Els elements que la conformen (el que tècnicament es coneix com a New Jersey) tenen tot just dos petits forats a la base (pensats per al seu transport), absolutament insuficients perquè l’aigua les traspassi amb rapidesa i no s’acumuli en una part de la via.
Aquesta perillosa situació es va posar especialment en evidència diumenge a la tarda en el tram entre el nucli urbà de Monistrol de Montserrat i el de l’antiga colònia de Can Gomis (a l’alçada de la depuradora). Conductors que diumenge circulaven per aquesta zona al voltant de les 5 de la tarda es van veure sorpresos per una gran acumulació d’aigua al carril de circulació en sentit Abrera, malgrat que a tot just a una desena de metres hi passa el riu Llobregat.
De fet, usuaris que s’hi van trobar han explicat que van haver de superar aquest traçat apropant-se al balç situat a la seva dreta, per on, precisament, la muntanya descarregava enormes cascades d’aigua que baixaven a grans quantitats i velocitat provinents del torrent de Santa Maria i de la Roca de les Aigües, amb una vertical d’uns 700 metres d’altitud. Perquè pel costat esquerre el que hi havia era una enorme acumulació d’aigua, retinguda per la mitjana, que no la deixava escapar. Alhora, aquesta acabava circulant pel voral, però la intensitat de la tempesta hi va causar també una gran acumulació durant aproximadament una hora.
Tot i que el trànsit no es va arribar a interrompre, durant el moment màxim de tempesta els vehicles van haver de circular molt lentament i amb una situació molt complicada, tenint en compte, a més, que era una franja d’operació tornada de cap de setmana, amb molta intensitat viària.
El juny del 2023, una violenta tempesta d’estiu ja va mostrar que aquesta mitjana és, en aquestes situacions, un problema afegit si no se la fa més permeable. En aquella ocasió, la pitjor situació es va donar al pas de la C-55 per Castellgalí. En el punt de màxima intensitat va baixar una gran quantitat d’aigua dels vials amb fort pendent que connecten amb el poble i el polígon. Aigua que, en arribar a la carretera, va quedar totalment retinguda per la mitjana, produint una acumulació d’aproximadament un metre d’alçada en el carril en sentit Abrera.
