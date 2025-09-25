Sant Fruitós celebrarà el primer Festival d’Octubre amb gastronomia alemanya i música
Es farà el dissabte 18 i començarà amb una baixada d’andròmines per l’avinguda de les Brucardes
Redacció
Sant Fruitós de Bages acollirà el dissabte 18 d’octubre la primera edició del Festival d’Octubre, una nova proposta en l’ambient de l’Oktoberfest, que combinarà gastronomia alemanya, degustació de cerveses i actuacions musicals en directe.
La jornada començarà a les 5 de la tarda amb una baixada d’andròmines per l’avinguda de les Brucardes, una activitat que donarà el tret de sortida a una tarda-vespre plena de diversió. Un cop finalitzada la baixada, la festa es traslladarà a la plaça Alfred Figueras, on es concentrarà el gros d’activitats.
A 2/4 de 8 es farà lliurament dels premis de la baixada, i a les 8 del vespre començarà una gimcana cervesera i també s’oferiran diverses propostes per sopar amb productes típics de la gastronomia alemanya, i una àmplia oferta de cerveses per a tots els gustos.
La música en directe posarà el punt final a la celebració amb l’actuació de la banda Los Mejores, a les 11 de la nit, seguida d’una sessió amb Dj. Creuss, que allargarà fins a les 3 de la matinada.
Per participar en la baixada d’andròmines cal inscriure’s prèviament a través del perfil d’Instagram @festival_octubre, on també es pot reservar els tiquets pel sopar. El mateix dia de l’activitat també es podran comprar tiquets.
El Festival d’Octubre està coorganitzat per l’Associació Cavalcada de Reis i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, i neix amb la voluntat de consolidar-se com una cita anual al calendari festiu del municipi.
