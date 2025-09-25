Sant Joan de Vilatorrada celebra la segona Setmana de la gent gran
El programa, que tindrà lloc del 29 de setembre al 5 d’octubre, inclou activitats diverses, gratuïtes i obertes a tota la ciutadania
Redacció
La Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, amb la col·laboració de diverses entitats del municipi, organitza la Segona Setmana de la Gent Gran, que tindrà lloc del 29 de setembre al 5 d’octubre. Aquesta iniciativa neix amb la voluntat de reconèixer, valorar i posar al centre les persones grans del municipi, fomentant la seva participació activa i oferint-los espais de trobada, benestar i gaudi compartit.
Durant tota la setmana, s’han programat activitats diverses, gratuïtes i obertes a tota la ciutadania, amb l’objectiu de promoure el benestar físic, emocional i social de les persones grans, així com d’afavorir la connexió intergeneracional i la cohesió comunitària.
Algunes de les activitats destacades són caminades populars, teràpia canina, una classe de cuina participativa, espectacles de teatre i activitats cultural, balls i l’acte d’homenatge a la gent gran, que clourà la setmana amb un reconeixement públic a la trajectòria i aportació de les persones grans a la comunitat.
Tot i que les activitats són gratuïtes, algunes requereixen inscripció prèvia per motius d’aforament i organització. Les inscripcions es poden fer presencialment al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada o bé trucant al telèfon 93 876 43 04.
