Projecte en tràmit
L’ampliació del parc natural de Sant Llorenç propiciarà un corredor ecològic fins a Montserrat
La proposta que la Diputació enviarà al Govern abans de final d’any suposarà sumar 5.179 hectàrees, un 37% més, per blindar el Vallès Occidental i el Bages de la pressió urbanística
Clàudia Mas
El pulmó verd creix. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac ultima l’esperada proposta d’ampliació que canviarà el mapa de la protecció mediambiental al Vallès Occidental i el Bages. La proposta és sumar 5.179 hectàrees noves a les 13.693 actuals.
El salt que suposa un 37% més de superfície protegida i que reforçarà el parc davant la pressió urbanística. Permetrà cosir el territori amb un corredor ecològic de llarg abast: unirà, a través de la serra de Collcardús, dos referents naturals de Catalunya com són Sant Llorenç i Montserrat.
La directora del parc, Sònia Llobet, en declaracions a aquest diari, afirma que «l’ampliació del parc natural sempre beneficia». «Garanteix la preservació de la natura i evita que en un futur s’implantin activitats que no tenen res a veure amb la conservació», argumenta. Llobet recorda que la reglamentació serà clara i comuna per als set municipis afectats, cosa que assegura un marc d’«actuació estable».
El projecte compta amb el suport de la majoria d’ajuntaments implicats –Terrassa, Matadepera, Vacarisses, Viladecavalls, Castellbell i el Vilar, el Pont de Vilomara i Rocafort i Sant Vicenç de Castellet–. En canvi, Rellinars s’ha desmarcat. Tot i que la Diputació de Barcelona, titular del parc, va incloure el seu terme municipal des de l’inici, el 2019, per donar coherència territorial a l’ampliació, el consistori no ha acceptat la proposta a causa de les discrepàncies sorgides amb les propietats forestals del municipi.
En el dia d’avui no es preveu que aquest municipi entri en la proposta definitiva que s’elevarà a la Generalitat de Catalunya, que haurà de validar els estudis previs i aprovar mitjançant decret la incorporació dels nous terrenys. El calendari per fer efectiva l’ampliació, admet la mateixa direcció del parc, podria allargar-se més de dos anys.
Des de la Diputació de Barcelona remarquen que «la proposta està tècnicament madura i busca respondre a una demanda històrica del territori», tot i que admeten que el procés administratiu dependrà en última instància del Govern. Per la seva banda, la Generalitat prefereix no fer valoracions fins a rebre formalment la proposta.
El president de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació, Xesco Gomar, estima el pressupost necessari en 185.000 euros i adverteix que l’ampliació exigirà més recursos humans i econòmics que s’hauran d’acordar amb la Generalitat i els municipis.
Què diuen els municipis afectats?
Matadepera és un municipi clau del parc, ja que acull el seu cim més alt, la Mola, i gran part del seu terme és dins de l’espai protegit. El seu alcalde, Guillem Montagut, recolza l’ampliació, però reclama una gestió més pròxima: «Sempre hem demanat que se’ns escolti activament. La Diputació de vegades té un esperit sobreproteccionista i els ajuntaments volem incidir des del territori en aspectes com la xarxa de camins contra incendis o la recuperació del mosaic agroforestal».
Montagut recorda que a la zona ja es desenvolupaven activitats agroganaderes –ovelles, porcs, mules– que ajudaven a mantenir obert el paisatge i reduir el risc d’incendis. «Aquest mosaic agroforestal és el que hem de recuperar. Si l’ampliació serveix per reforçar aquesta gestió, serà positiva per a tothom», afegeix.
L’alcalde d’Olesa de Montserrat, Marc Serradó, també celebra el projecte: «Vam rebre amb bons ulls l’ampliació perquè tenim un peu al Vallès i sabem que el parc suporta una gran pressió ciutadana. És lògic, perquè actua com a pulmó verd enmig del territori, i més ara amb la B-40 encara més a prop». Veu «positiva» la iniciativa de la Diputació «perquè un parc natural no és un espai verge ni intocable, sinó un territori on l’activitat econòmica i humana conviu i es retroalimenta amb les polítiques de conservació».
Un corredor ecològic cap a Montserrat
Serradó remarca, a més, la importància del corredor verd cap a Montserrat: «Establir corredors biològics és fonamental per a la infraestructura verda del país». Els tècnics veuen amb molt «bons ulls» la proposta, ja que permetrà el moviment natural de fauna i flora entre tots dos parcs.
La connexió, insisteixen els experts, a més de ser una qüestió de biodiversitat, també és un mecanisme de resiliència davant el canvi climàtic, ja que amplia els hàbitats disponibles i redueix la vulnerabilitat de les espècies. Serradó coincideix: «L’eix natural que formen Montserrat, Sant Llorenç i el Montseny és una de les línies verdes més importants de Catalunya. Crear sinergies entre ells a nivell territorial, biològic, turístic i de conservació és clau per garantir un paisatge en mosaic, sostenible i resilient».
En termes de conservació, el projecte destaca la necessitat de protegir espècies clau com l’àguila cuabarrada, que campia a la zona entre Vacarisses i Viladecavalls, o la presència de rapinyaires com l’àguila calçada i la marquen al nord de Terrassa.
Per a la directora del parc, la clau és en el blindatge territorial: «Amb l’ampliació garantim que no es produeixin urbanitzacions ni activitats que xoquin amb la preservació de la natura. Tot el que afavoreixi els corredors ecològics és positiu».
