Art

Deu artistes participen en el Concurs de Pintura Ràpida de la Fira de Sant Miquel de Santpedor

Un dels artistes pintant la seva obra

Un dels artistes pintant la seva obra / Ajuntament de Santpedor

Redacció

Manresa

Deu artistes van participar diumenge passat en el Concurs de Pintura Ràpida de la Fira de Sant Miquel de Santpedor, que organitza el col·lectiu de dones Ressò cada any. Les persones participants van crear unes obres molt boniques per ressaltar en colors la bellesa del barri antic de Santpedor. Va ser un acte que va comptar amb la presència de l’alcalde, Agustí Comas Guitó, la regidora de l’àrea de la Dona, Marijó Aubarell Cruz i el regidor de Fires i Festes, Jordi Rojas Grané. L’exposició de les obres es podrà veure aquest diumenge de Fira a la Capella Sant Andreu.

