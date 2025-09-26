Art
Deu artistes participen en el Concurs de Pintura Ràpida de la Fira de Sant Miquel de Santpedor
Redacció
Manresa
Deu artistes van participar diumenge passat en el Concurs de Pintura Ràpida de la Fira de Sant Miquel de Santpedor, que organitza el col·lectiu de dones Ressò cada any. Les persones participants van crear unes obres molt boniques per ressaltar en colors la bellesa del barri antic de Santpedor. Va ser un acte que va comptar amb la presència de l’alcalde, Agustí Comas Guitó, la regidora de l’àrea de la Dona, Marijó Aubarell Cruz i el regidor de Fires i Festes, Jordi Rojas Grané. L’exposició de les obres es podrà veure aquest diumenge de Fira a la Capella Sant Andreu.
