La Festa de la Verema del Bages celebra 30 anys amb una gran aixafada conjunta de raïm
Artés reunirà, el primer cap de setmana d'octubre, un total de 23 cellers i elaboradors de la comarca i estrenarà un mural i una ruta de la pedra seca
El municipi d’Artés tornarà a ser, del 3 al 5 d’octubre, el centre neuràlgic de la Festa de la Verema del Bages que, juntament amb la Denominació d’Origen Pla de Bages, celebra el seu 30è aniversari. L’efemèride es commemorarà amb un espectacle inaugural i un acte simbòlic, que reunirà tots els cellers i elaboradors de la comarca en una gran aixafada conjunta de raïm. Entre les novetats d’aquesta edició hi ha l’estrena d’un mural de grans dimensions i una nova ruta de la pedra seca.
Com cada any per aquestes dates, arriba la Festa de la Verema del Bages, que va néixer fa tres dècades per recordar el passat i el present vitivinícola de la comarca. En aquesta ocasió, viurà una edició especial per commemorar els seus 30 anys d’història i també els de la creació de la denominació d’origen, que compta amb prop d’una vintena de cellers i unes 500 hectàrees de vinya.
Durant la presentació de la festa que s’ha fet aquest divendres a la plaça Vella d’Artés, la secretària tècnica de la DO Pla de Bages, Eva Farré, ha posat en relleu els 30 anys de festa i «de collites sota un segell de qualitat de denominació d’origen, que està assolint els seus fruits i cada vegada té més elaboradors i més vinya». Un exemple d’això, són les més de 110 referències de vins que es podran tastar a la mostra del diumenge, que reunirà un total de 23 elaboradors de la comarca.
L’alcalde d’Artés, Enric Forcada, ha assegurat que, durant la Festa de la Verema, Artés i la comarca del Bages «ens situem al centre de Catalunya i del món de la vinya i el vi, amb una festa que ens identifica molt i on gaudim dels productes actuals, però també del passat d’on venim». El tret de sortida serà divendres vinent a les vuit del vespre amb un espectacle inaugural de dansa concebut i dirigit per Maria Ribera, sota el títol La Portadora. La vetllada es completarà amb actuacions musicals, i els vins d’Artés es podran maridar amb propostes gastronòmiques elaborades per Mengem Bages i l’Obradora.
Per commemorar les tres dècades de la festa, la principal novetat d’enguany serà la celebració de l’anomenada «la gran follada», un acte simbòlic que «agermanarà» tots els cellers i elaboradors de la DO Pla de Bages en una trepitjada conjunta de raïm, dissabte al vespre a la plaça Vella. Malgrat que el nom pugui generar suspicàcies, l’organització ha volgut deixar clar que «follar» significa literalment «trepitjar el raïm per extreure’n el most», segons recull el diccionari de la llengua catalana.
Ruta i llibre de la pedra seca
La Festa de la Verema d’enguany també estrenarà un mural commemoratiu de grans dimensions al carrer de la Roca (davant l’Espai Tines), obra del muralista sallentí Quim Turina, que «ret homenatge al treball de la vinya, tan arrelat a la tradició i a l’actualitat artesenca». Durant la festa també es presentarà la nova Ruta Matacans de la pedra seca, un itinerari amb panells divulgatius i senyalització de punts d’interès patrimonial al voltant d'aquesta tradicional tècnica constructiva. La ruta es podrà fer per primera vegada el dissabte, guiada per l’arqueòleg artesenc Òscar Trullàs, i inclourà una demostració de restauració de pedra seca i un tast guiat per la sommelier Gemma Jodar. L’Ajuntament, a més, ha editat un llibre sobre aquesta tècnica, obra de Valentí Escalé, que es presentarà dijous vinent a l’Espai Artium.
Activitats a tota la comarca
Tot i que Artés és el centre de la Festa de la Verema, la programació també s’estén arreu de la comarca. Dijous vinent ja hi haurà una primera activitat amb la celebració de la Nocturna Vinum a diferents establiments de Manresa i Artés vinculats al món del vi. Divendres, el mercat del Puigmercadal acollirà un tast guiat de vins organitzat per Supercoop, i dissabte al matí es viurà una autèntica jornada de patrimoni amb un total de vuit propostes per descobrir espais i elements d’interès patrimonial i paisatgístic relacionats amb la tradició vitivinícola del Bages. A més, es podran visitar bona part dels cellers on s’elaboren els vins de la DO Pla de Bages.
Un altre dels grans clàssics de la festa són els tasts guiats amb sommeliers i, diumenge al matí, l’Espai Tines acollirà un esmorzar de forquilla amb tast monovarietal, a càrrec de Slow Turisme.
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Detinguts quatre controladors d'accés d'una discoteca de Sant Fruitós usar armes il·legals en un enfrontament
- Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades
- Cinc santuaris del pa: les fleques de la Catalunya central per als panarres
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers