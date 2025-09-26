Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Ajuntament posa una minideixalleria al barri de Salipota

És la tercera instal·lació d'aquest tipus al municipi, que ja en té dues al centre urbà

La nova minideixalleria de Súria

La nova minideixalleria de Súria / Ajuntament de Súria

Redacció

Súria

L'Ajuntament de Súria ha instal·lat una minideixalleria al barri de Salipota per al reciclatge de piles, bombetes, cartutxos d’impressora i altres elements de petit format que no són aptes per anar als contenidors de recollida selectiva. Aquesta nova minideixalleria s’afegeix a les altres dues que ja existeixen al centre urbà.

La nova minideixalleria del barri de Salipota s'ubica en l’espai comprès entre l’Escola Salipota i l’Església de Santa Bàrbara. La seva instal·lació coincideix amb una renovació de la imatge d’aquest servei i d’un increment en la seva capacitat de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics.

Les minideixalleries consten de departaments per dipositar CD i DVD, cartutxos d’impressora, petits aparells elèctrics i electrònics, piles, bateries i acumuladors o bombetes.

Les primeres minideixalleries de Súria van ser instal·lades l’any 2020 a l’entorn de l’Estació d’Autobusos i a la plaça de la Serradora. La xarxa de minideixalleries és una iniciativa de l’àrea municipal de Medi Ambient per afavorir el reciclatge d’aquests petits materials, que també es poden portar a la Deixalleria Municipal i a la Deixalleria Mòbil.

