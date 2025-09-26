L’històric circuit de Can Padró i la finca estan a la venda per 4 milions d'euros
El complex de conducció i seguretat que inclou una masia i s’ubica entre Castellbell i Sant Vicenç, ocupa 700.000 m2, busca comprador i té ofertes
El complex de Can Padró, a Castellbell i el Vilar, que té com a espai més rellevant un històric i conegut circuit de conducció, està a la venda per quatre milions d’euros. L’oferta apareix al portal immobiliari Idealista i l’elevat preu que se’n demana està motivat perquè es tracta d’una finca de grans dimensions que reuneix diverses instal·lacions (pel mig hi passa el traçat de l’autopista Terrassa-Manresa). A banda del circuit, que té una longitud total de més de 2 quilòmetres, comprèn una històrica masia que durant anys havia funcionat com a restaurant i també com a centre de convencions i serveis quan hi havia activitat, un camp de tir i el que es coneix com un camp de foc, per a formació en extinció, que inclou entre altres una petita bassa i vehicles per a les pràctiques d’aquestes activitats. En total, són uns 700.000 metres quadrats de superfície.
Al circuit de Can Padró s’hi han fet múltiples curses al llarg de dècades (en algunes èpoques cada cap de setmana); s’hi han rodat anuncis; ha acollit trobades o convencions de grans firmes empresarials; s’hi han fet cursos de conducció avançada i en l’àmbit de la seguretat; també de vehicles tot terreny, aprofitant pistes amb fort desnivell que hi ha al seu entorn (es troba ubicat en una zona periurbana i forestal); i fins no fa gaire era un camp de pràctiques habitual de cossos de seguretat i emergència, com ara Mossos d’Esquadra i Bombers.
Fonts de l’empresa immobiliària que gestiona la venda de la propietat, la madrilenya Re/Max Urbe, han explicat que «la societat que n’és propietària és una empresa de seguretat que ho feia servir per a les seves activitats, però amb la normativa actual, no els cal. Ja no tenia sentit». «És un parc temàtic enfocat al món de la seguretat», remarquen. «Es pot fer servir per testar cotxes, per aconseguir carnets, per fer proves de foc…».
Les mateixes fonts afirmen que des que es va posar a la venda d’ofertes no n’han faltat. «Empreses d’arreu d’Europa i de la resta del món, grans empreses automobilístiques, referents del món de la seguretat… n’hi ha hagut moltes que s’han interessat, i algunes fins i tot han fet ofertes, però no prou altes per satisfer els propietaris», asseguren.
Un dels problemes, segons la immobiliària, és que «moltes de les llicències han caducat, i cal adaptar el recinte a les normatives actuals. S’han de fer unes quantes reformes i invertir-hi diners».
L’alcalde de Castellbell, Adrià Valls, ha explicat que «a l’Ajuntament han vingut un parell d’empreses a interessar-se pel terreny. Però és cert que, abans de posar-ho a la venda, es van donar de baixa algunes llicències, i tornar a donar-les és més lent que renovar-les». «També ens trobem empreses que només volen alguna de les parts. Per exemple, algunes només volen la part del circuit, i els molesta la part del camp de tir». La propietat, però, ho vol vendre tot junt. «Només es vendrà si hi ha alguna empresa de seguretat que li interessi invertir-hi diners, o bé algú que subcontracti alguna de les parts».
Tot i això, Valls assegura que «des de l’Ajuntament, donarem facilitats sempre que puguem ajudar a fer que el recinte es pugui tornar a activar, però s’ha de tenir totes les llicències en regla». «Hem deixat d’ingressar els diners de les llicències perquè ara no n’hi ha cap d’activa», admet.
També lamenta que les instal·lacions s’hagin anat degradant sense massa manteniment: «s’hauran de fer obres perquè torni a estar actiu». A més, recorda que, abans de la pandèmia, s’hi havien fet esdeveniments, amb el suport del Consell Comarcal i que, fins no fa tant, hi havia trobades de cotxes i entrenaments de Mossos i Bombers.
Equipament polivalent
Segons explica la immobiliària al portal, Can Padró consta d’una finca de 1.295 metres quadrats construïts, amb «infraestructures de gran rellevància que, en la seva majoria, es troben en desús, entre les quals s'inclouen un circuit de proves de vehicles, una masia històrica, una zona de pràctica de tir, piscines i un camp per a proves de seguretat contra incendis». «La finca de Can Padró ha experimentat diverses transformacions al llarg de la seva història, adaptant-se a les necessitats econòmiques i socials de cada època».
Detalla diverses instal·lacions presents a la finca, com la galeria de tir o un «edifici de tres plantes per a simulacions i pràctiques». En l’apartat de conducció, un circuit d’asfalt de 2,2 quilòmetres de llarg, nou metres d’ample i dotze girs. A més, el circuit compta amb un sistema de rec artificial en diverses zones per simular pluja. També hi ha un circuit de terra i una pista de frenada.
El complex ha acollit curses, convencions, rodatges , cursos de conducció i pràctiques de cossos de seguretat
A més, també hi ha un vaixell de 70 metres d’eslora i un tanc d’aigua de 4.000 metres cúbics, pensats per practicar situacions de rescat marítim. L'anunci detalla l’existència d’un «camp de foc únic al sud d’Europa, amb una multitud d’escenaris i la possibilitat de practicar amb foc real». L’edifici de la masia compta amb dues plantes i un ascensor, i hi ha trenta places de pàrquing.
Tot i que totes les instal·lacions estan situades íntegrament en terme municipal de Castellbell i el Vilar, l’accés només es pot fer passant pel nucli urbà de Sant Vicenç de Castellet.
El conjunt és una instal·lació històrica, que al llarg de l’últim mig segle ha anat tenint diversos usos i activitats, sempre amb la masia com a nucli central. Durant uns anys (a la dècada dels 70 i 80 del segle passat), hi va haver, per exemple, una hípica i un camp de minigolf.
Pel que fa al circuit, el que hi ha actualment no és el primer. L’original va quedar totalment afectat per la construcció, a la dècada dels 80, de l’autopista Terrassa-Manresa. La C-16 hi va passar literalment pel damunt. De fet, on hi havia l’antiga traça (encara se’n poden veure restes d’asfalt) ara hi ha el peatge. Llavor es va construir més amunt l’actual, més gran i modern.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- Dos boletaires desapareixen en un dia a la Catalunya central
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- Un ferit i un cotxe calcinat en un accident a la C-16, a Balsareny
- Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys