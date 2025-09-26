Monistrol de Montserrat podria recuperar el consum d’aigua d’aixeta el cap de setmana
Els paràmetres de terbolesa ja han baixat molt, i s’espera que al llarg d’aquest divendres arribin a situar-se ja en els llindars adequats
Mar Martí (ACN)
L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat confia que aquest divendres els paràmetres de terbolesa de l’aigua que se subministra a través de la xarxa ja se situï en els paràmetres adequats. De manera que, si tot va bé, a partir del cap de setmana la població la pugui tornar a utilitzar com a aigua en boca. Tot i això, s’haurà de confirmar i el consistori en donarà l’avís quan així sigui.
Des de dilluns passat, el consistori va demanar que no s'utilitzi ni per beure ni per cuinar l’aigua d’aixeta, ja que no compleix els estàndards mínims de salubritat a causa de l’episodi de pluges torrencials que diumenge passat van afectar el Bages i, especial, Montserrat, i que van causar aquesta terbolesa a la Font Gran, que és la principal captació que té el municipi, i es va disposar un servei de camions cisterna que ha estat fent el subministrament. Sí que es pot fer servir l’aigua de l’aixeta per a altres usos quotidians, com la higiene personal, la neteja o el reg.
En el ple municipal que el consistori monistrolenc ha celebrat aquest dijous al vespre, l’alcaldessa, Núria Carreras, ha destacat que els paràmetres d’afectació «ja han baixat moltíssim, i esperem que aquest divendres sigui l’últim dia que ens subministrem amb camions cisterna». En aquest sentit, ha detallat que «si amb els paràmetres del primer dia estàvem parlant d’uns índexs de 33-36 de terbolesa, i normalment a Monistrol estem en un 0,2, o com a màxim a 1, aquest dijous ja estàvem a 5». Carrera ha puntualitzat que «perquè sigui apta i Sanitat ens permeti obrir al consum en boca hem d’estar per sota de 4. Esperem que això ja passi aquest divendres».
Els veïns, resignats amb la situació
Els veïns de Monistrol de Montserrat es mostren resignats amb la situació. José Garcia explica que fa 43 anys que viu al municipi i, durant aquest temps, només havia viscut un altre episodi semblant a aquest. Viu molt a prop d'un dels punts on s'instal·la el camió cisterna que reparteix aigua potable i, per això, assegura que per a ell "no és gaire molèstia". Assegura que la pluja de diumenge passat va ser molt forta: "Pensava que passaria com l'any 2000 en què una turmenta es va emportar tots els cotxes de la plaça".
Jordi Toro també va viure la situació de pluja amb preocupació: "Ràpidament, ens vam adonar de la magnitud de la pluja que havia caigut. Es veien cascades i esllavissades a la muntanya". Per la seva banda, Lluís Biosca diu que no estava al municipi en el moment de la tempesta i relata que molta gent li va trucar per preguntar com estaven. "Quan vaig arribar ho vaig veure tot enfangat i ple de tolls", recorda.
Els bars i restaurants del poble també s'han hagut d'adaptar a la situació i són uns dels principals usuaris del camió cisterna que reparteix aigua potable. En Daniel, del restaurant Montserrat, agraeix que l'Ajuntament hagi instaurat aquesta mesura i explica que han canviat l'aigua de l'aixeta per l'embotellada i que la fan servir per fer els cafès i cuinar. "Esperem que aviat es restableixi el servei, però les coses relacionades amb la naturalesa i la pluja no es poden controlar", explica resignat.
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Detinguts quatre controladors d'accés d'una discoteca de Sant Fruitós usar armes il·legals en un enfrontament
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna