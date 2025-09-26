Montserrat impulsa el Cicle de Xerrades Mil·lenari Sostenible
La iniciativa compta amb tres tallers diferents que es dedicaran a l'energia, l'aigua i la tecnologia 'smart'
Redacció
En el marc de la celebració del Mil·lenari de Montserrat, l'Abadia inaugura el 'Cicle de Xerrades Mil·lenari Sostenible' que s'organitza conjuntament amb WATTEGA (ARCbcn i ERF). Així, es consolida com a «hub d'espiritualitat, coneixement i sostenibilitat amb el llançament». Aquest nou espai de trobada i reflexió connectarà el santuari amb el teixit empresarial, institucional i acadèmic que «treballa per un futur més sostenible i innovador».
El cicle tindrà tres workshops (o tallers) temàtics centrats en àmbits estratègics: energia (1 d'octubre), aigua (29 d'octubre) i tecnologia smart (27 de novembre). Tots es duran a terme a l'Abadia de Montserrat, oferint «una combinació entre contingut tècnic i networking entre professionals».
Una mirada al futur des del cor del patrimoni
Amb aquesta iniciativa, Montserrat reforça el seu compromís amb la cura del medi ambient i la generació de coneixement. A través d'aquest cicle s'explicarà també l'estat actual de l'abadia en matèria de sostenibilitat i es donaran a conèixer projectes que aposten per una transformació compromesa del territori. Els workshops combinaran ponències amb experts, presentacions sobre el passat, el present i el futur de Montserrat en termes d'innovació tecnològica i sostenibilitat, tallers dinàmics i visites a espais emblemàtics que descobriran els assistents el mateix dia del taller.
Aquest cicle és possible gràcies al suport d'empreses líders en els àmbits de l'energia, l'aigua i la tecnologia smart. El Patronat de la Muntanya de Montserrat hi dona suport com a patrocinador transversal i institucional de tot el programa. Cada workshop comptarà amb la participació d'agents destacats del sector: Daikin i Veolia en el workshop d'Energia; Grundfos, IMI Hydronic i Veolia en el d'Aigua; i Fes-Controls, Schneider i Veolia novament en el de Smart. A més, el projecte també compta amb la col·laboració de l'Aeri de Montserrat.
El 'Cicle de Xerrades Mil·lenari Sostenible' és una iniciativa singular que vol «posar en relleu com la sostenibilitat i la innovació poden integrar-se de manera harmònica en entorns d'alt valor patrimonial i espiritual». S'hi preveu la participació de directius i càrrecs institucionals de primer nivell, provinents del sector privat, l'administració pública, centres de recerca i universitats.
Tallero sobre energia estratègica
El cicle s'inaugurarà centrant el primer workshop en l'energia estratègica, i tindrà com a ponent principal Roberto Villafáfila Roble, enginyer industrial per l'Escola d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i doctor en Enginyeria Elèctrica per la UPC. Actualment, és professor agregat del departament d'Enginyeria Elèctrica, coordinador del programa de doctorat d'Enginyeria Elèctrica de la UPC, i sotsdirector cap d'estudis de Màsters a l'ETSEIB.
La jornada també comptarà amb la benvinguda a càrrec de Josep Altayó, director general de LARSA, i d'Enric Ros, director tècnic de WATTEGA, amb una presentació a càrrec de David Ruiz, enginyer de Consulting Sales a l'empresa Daikin, i amb una ponència de Veolia. Finalment, hi haurà una cloenda institucional per Marta Morera, directora general d'Energia de la Generalitat de Catalunya.
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Detinguts quatre controladors d'accés d'una discoteca de Sant Fruitós usar armes il·legals en un enfrontament
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna