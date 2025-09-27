Solidaritat
El Consorci del Bages suma amb Ampans per una educació ambiental més inclusiva
Redacció
Manresa
El programa d’educació ambiental «La mòbil va a l’escola» del Consorci del Bages inicia una col·laboració d’Ampans amb l’objectiu d’apropar la sostenibilitat als infants i, alhora, promoure la inclusió social de persones amb discapacitat intel·lectual. El projecte, que s’iniciarà a finals d’octubre, preveu la incorporació de persones usuàries d’Ampans com a voluntàries de suport a l’educador responsable de l’activitat. «La mòbil va a l’escola» és un programa que apropa la deixalleria mòbil als centres educatius i proposa diferents activitats perquè l’alumnat treballi la gestió de residus i la importància de separar-los correctament perquè puguin ser reaprofitats.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Cinc santuaris del pa: les fleques de la Catalunya central per als panarres
- Detinguts quatre controladors d'accés d'una discoteca de Sant Fruitós usar armes il·legals en un enfrontament
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?