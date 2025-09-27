Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Consorci del Bages suma amb Ampans per una educació ambiental més inclusiva

Redacció

Manresa

El programa d’educació ambiental «La mòbil va a l’escola» del Consorci del Bages inicia una col·laboració d’Ampans amb l’objectiu d’apropar la sostenibilitat als infants i, alhora, promoure la inclusió social de persones amb discapacitat intel·lectual. El projecte, que s’iniciarà a finals d’octubre, preveu la incorporació de persones usuàries d’Ampans com a voluntàries de suport a l’educador responsable de l’activitat. «La mòbil va a l’escola» és un programa que apropa la deixalleria mòbil als centres educatius i proposa diferents activitats perquè l’alumnat treballi la gestió de residus i la importància de separar-los correctament perquè puguin ser reaprofitats.

