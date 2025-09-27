Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un gos cau per un barranc mentre feia una ruta amb el seu amo a Monistrol

Les dificultats metalògiques dificulten la recerca de l'animal

Un camió de Bombers en una imatge d'arxiu

Un camió de Bombers en una imatge d'arxiu / Arxiu Particular

Núria León

Núria León

Manresa

Un gos ha caigut aquest dissabte al matí per un petit barranc a Monistrol de Montserrat. L’avís s’ha rebut a les 10.14h, quan l'amo de l'animal ha alertat els serveis d'emergències, informant que el gos havia patit una caiguda i no podien rescatar-lo. La presència de boira densa ha dificultat que l'helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) aixeques el vol per les condicions meteorològiques adverses.

Davant d’aquesta complicació, fins a quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat s’han desplaçat al lloc dels fets per intentar localitzar i rescatar l’animal. L'incident ha tingut lloc en una ruta de muntanya que passa per la zona de Cap de Bou. Els Bombers continuen treballant.

Un gos cau per un barranc mentre feia una ruta amb el seu amo a Monistrol

Xavier Ricarte torna a Manresa per fer avui un concert al Teatre Conservatori

Més de 230 desallotjats i 16 ferits lleus en un incendi a l'aparcament d'un hotel a Coma-ruga

Mas revela que el PSOE va descartar Maragall per negociar l'Estatut: "Vaig assumir el cost polític i no me'n penedeixo"

Els Bombers han sortit a buscar una quinzena de boletaires des de l'inici de la temporada

Ni protegeix ni millora: el fàrmac que ja no recomanen després d'un infart si el teu cor batega bé

Un advocat expert avisa: aquesta és l’única manera que hi ha de no pagar una derrama

Jordi González: "Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor"

