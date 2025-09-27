Un gos cau per un barranc mentre feia una ruta amb el seu amo a Monistrol
Les dificultats metalògiques dificulten la recerca de l'animal
Un gos ha caigut aquest dissabte al matí per un petit barranc a Monistrol de Montserrat. L’avís s’ha rebut a les 10.14h, quan l'amo de l'animal ha alertat els serveis d'emergències, informant que el gos havia patit una caiguda i no podien rescatar-lo. La presència de boira densa ha dificultat que l'helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) aixeques el vol per les condicions meteorològiques adverses.
Davant d’aquesta complicació, fins a quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat s’han desplaçat al lloc dels fets per intentar localitzar i rescatar l’animal. L'incident ha tingut lloc en una ruta de muntanya que passa per la zona de Cap de Bou. Els Bombers continuen treballant.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna
- Cinc santuaris del pa: les fleques de la Catalunya central per als panarres
- Denuncien un home a Manresa per transportar aliments en mal estat i sense refrigerar
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades
- L’històric circuit de Can Padró i la finca estan a la venda per 4 milions d'euros
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa