El president del Consell Comarcal del Bages visita Althaia per reforçar la col·laboració

El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernández, i el director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells

Redacció

Manresa

El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernández, va fer una visita institucional a la Fundació Althaia, acompanyat pel director general de la institució sanitària, Manel Jovells i una part de l’equip de direcció. La trobada va permetre fer balanç de la col·laboració tant pel que fa en l’àmbit de la salut i el benestar de la comarca com en la referencialitat i el compromís que tenen ambdues institucions en el desenvolupament del territori. Per part d’Althaia també hi han assistit Montse Domènech, Assumpta Prat, Àurea Autet i Antònia Raich.

