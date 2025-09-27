Salut
El president del Consell Comarcal del Bages visita Althaia per reforçar la col·laboració
El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernández, va fer una visita institucional a la Fundació Althaia, acompanyat pel director general de la institució sanitària, Manel Jovells i una part de l’equip de direcció. La trobada va permetre fer balanç de la col·laboració tant pel que fa en l’àmbit de la salut i el benestar de la comarca com en la referencialitat i el compromís que tenen ambdues institucions en el desenvolupament del territori. Per part d’Althaia també hi han assistit Montse Domènech, Assumpta Prat, Àurea Autet i Antònia Raich.
