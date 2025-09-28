La 14a Trobada de Dones del Bages aplega més de 100 participants amb l’assistència de la Consellera d’Igualtat de la Generalitat
Redacció
Més de 100 dones de diversos municipis de la comarca s’han aplegat a Castellgalí per participar a la 14a Trobada de Dones del Bages, organitzada pel Consell Comarcal del Bages. La trobada ha comptat també amb la participació de la Consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor, juntament amb la consellera comarcal d’Educació, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages, Àdria Mazcuñan i Claret, i l’alcalde de Castellgal, Cristófol Gimeno Iglesias.
La consellera comarcal d’Educació, Dones i Polítiques d’Igualtat, Àdria Mazcuñan, ha destacat que la jornada “és un espai d’enfortiment col·lectiu i de reivindicació, però també de celebració”. També ha remarcat que “permet visibilitzar el paper actiu i transformador de les dones del Bages i reforçar la xarxa de complicitats que ens fa avançar com a comarca, amb més de cent participants enguany”. Mazcuñan ha afegit que el Consell Comarcal aposta per “polítiques feministes que posin al centre les cures, la igualtat i la participació, perquè només així construirem una societat més justa i cohesionada”.
En la seva intervenció, la Consellera d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, Eva Menor, ha posat en valor la trobada, que ha qualificat d’“imprescindible pel feminisme, perquè un dels pilars fonamentals és treballar en xarxa”. En aquest sentit, ha reivindicat el paper clau de trobades com la del Bages, “perquè et permeten sortir de les fronteres del municipi i reforçar les complicitats a escala comarcal”. La consellera també ha subratllat que “les dones no som un col·lectiu, som la meitat de la població, som la meitat del talent disponible de la societat. I si la societat no mobilitza aquest talent, no només perden les dones, perdem el conjunt del país”.
Al llarg de la jornada s’han desenvolupat tallers i activitats que han combinat la creativitat, la reflexió i l’anàlisi de reptes actuals, com les violències en entorns digitals.
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Un gos cau per un barranc mentre feia una ruta amb el seu amo a Monistrol
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses catalanes
- Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor