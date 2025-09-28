El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
L’animal exòtic, que està acollit des de fa un mes al centre bagenc acreditat Granja Natura, ha viscut durant anys amb una pedra a la bufeta que pesava 250 grams i ocupava una cinquena part del seu cos, que ara li han extret
És sabut que la natura té coses absolutament sorprenents. I els animals una enorme capacitat de resiliència i resistència. D’això n’acaben de tenir un increïble exemple a Granja Natura de Navàs, al Bages, un centre de refugi, divulgació i apropament a la fauna.
La protagonista de la singular història és la Juancha, una femella d’iguana d’uns 20 anys, que fa poques setmanes que hi ha estat acollida perquè els seus anteriors propietaris no se’n podien fer càrrec.
Ja avancem que qui hagi patit mai un còlic nefrític (pedres al ronyó o a la bufeta) quedarà esparverat davant el que ha viscut i protagonitzat aquest animal que forma part de la fauna exòtica.
La Juancha va arribar al centre a mitjan agost provinent d’una llar particular. La seva vida, ja fins a aquell moment, no havia estat gens fàcil, expliquen des de Granja Natura, que treballa també per sensibilitzar sobre la tinença responsable d’animals. Des de petita havia viscut en un terrari massa petit per ella i, com a conseqüència, li ha provocat problemes d'ossos i raquitisme. La seva columna està deformada i per aquest motiu sempre manté el cap de costat. «Però això no li treu gens de personalitat», asseguren els responsables del centre.
La mare del seu anterior propietari va contactar amb ells perquè el seu fill havia marxat de casa deixant l'animal sota el seu càrrec i ella no se'n podia ocupar. Com que li feia pena veure-la en aquelles condicions va decidir buscar-li un lloc on pogués viure millor, una nova llar que ha trobat a Granja Natura amb una instal·lació adaptada a les seves necessitats.
Revisió i sorpresa
La sorpresa, però, va arribar pocs dies després d’acollir-la. Els responsables del centre van portar-la al veterinari especialitzat en aquest tipus d’animals exòtics per fer-li la revisió pertinent i perquè «notàvem que menjava molt poquet i tenia un bony molt gran a la panxa». Per sorpresa de tothom, a la radiografia que se li va fer es va poder veure que tenia una pedra urinària gegant que li ocupava tota la bufeta.
«La pedra, en ser tan grossa, fa que tots els òrgans es comprimeixin i no tingui espai a l’estómac i, per tant, no pugui menjar prou per alimentar-se bé», expliquen els responsables de Granja Natura, el que evidencia la situació que patia l’animal. Si no hagués estat operada, acabaria morint lentament per inanició.
Així doncs, es va decidir que fos intervinguda i se li va extreure. Una pedra, que, un cop treta, va més que ratificar el que ja mostraven les radiografies. Ocupa tot el palmell d’una mà i pesa ni més ni menys que 250 grams. Cal tenir en compte que la Juancha no arriba al quilo i mig de pes. Per tant, aquella pedra que ara ja no la turmenta pesava i ocupava aproximadament una cinquena part de la seva massa.
La Juancha, ara més prima (sense la pedra), es recupera bé a les instal·lacions de Granja Natura, amb banys d’aigua tèbia cada dia per hidratar-la i ingerint una alimentació especial de suport, fins que torni a menjar per ella mateixa.
La "robustesa" dels rèptils
Qui li va fer l’extracció mitjançant cirurgia és Irina Camins, de Zoològic Veterinaris, centre especialitzat ubicat a Badalona. Camins assegura que si l’animal ha estat capaç de sobreviure durant tot aquest temps es deu «a la ‘màgia’ dels rèptils. Una altra espècie no ho explicaria. Com que la pedra ha anat augmentant de mida de forma progressiva, el seu cos s’hi havia anat adaptant, tot i que li anava comprimint els òrgans. Sobretot tenia l’estómac comprimit, per la qual cosa gairebé no podia menjar». Però, afirma, «els rèptils, com que el seu és metabolisme és molt diferent del dels mamífers, tenen una capacitat d’adaptació i una robustesa brutal».
Sobre el cas en concret, la veterinària explica que «trobar una pedra d’àcid úric a la bufeta, no és estrany en animals i en rèptils en concret. Però d’una mida tan gran sí que és molt extraordinari. A les radiografies fins i tot es veien anelles de capes de la pedra que, com en un arbre, gairebé podries calcular els anys que feia que li havia anat creixent».
En aquest sentit, detalla que en iguanes que es tenen com a mascotes és «relativament freqüent que facin pedres perquè el seu hàbitat natural són selves humides, manglars, rius… Hàbitats molt humits. Quan les crien aquí i no hi ha aquest ambient i el terrari no té les condicions adequades, aquesta humitat més baixa fa que es vagin deshidratant de forma crònica». Detalla que, «normalment, si n’hi ha de petites i se’ls fan controls, de seguida les detectes i ja fas un tractament perquè surtin. Però en aquest cas no ha tingut controls i allò s’ha anat formant amb els anys, fins al punt que era tot el seu abdomen».
Tinença responsable
D’altra banda, Alba Ferrer, biòloga de Granja Natura, exposa que casos com aquest «ens recorda la importància d’informar-nos bé abans de decidir tenir un animal a casa. No es tracta només de donar-li menjar i un lloc on viure: cada espècie, i especialment els animals exòtics, té necessitats específiques de salut, alimentació, entorn i atenció veterinària que hem de conèixer i estar disposats a assumir». I insisteix que adoptar o comprar un animal «és una decisió que implica una gran responsabilitat i un compromís que ens acompanya durant tota la seva vida».
En aquest sentit, detalla que quan un particular cedeix un animal al centre, «demanem una petita col·laboració mensual per ajudar a cobrir les despeses quotidianes. Tot i ser només una part mínima del cost real, té un valor simbòlic: recordar que la responsabilitat envers un animal no s’acaba en deixar-lo al centre. Volem evitar que es pensi que una mascota és un objecte prescindible, del qual et pots desfer quan et canses per després comprar-ne un altre, perpetuant un cicle d’abandonaments sense fi».
A través de les visites guiades que ofereix el centre s’aprofita per conscienciar sobre la tinença responsable «i transmetre la importància de protegir la natura i els animals que hi viuen. L’educació i la sensibilització són claus per evitar històries com la de la Juancha i ensenyar les noves generacions a conviure amb respecte i responsabilitat amb tots els éssers vius». Ferrer subratlla que «el missatge és clar: tenir un animal no és un caprici, és un compromís de per vida. Només si ens assegurem de poder-li oferir el benestar que necessita evitarem històries tristes i garantirem als animals la vida digna que mereixen».
