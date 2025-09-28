Culmina la diada castellera de Sant Miquel tot i l’ensurt d’una caiguda
Les colles de Santpedor, Sant Cugat i els Tirallongues de Manresa han exhibit els seus castells a la plaça de l’Església de Santpedor
La diada castellera de Sant Miquel, a Santpedor, és sempre al calendari tant de la colla local, com al dels Tirallongues de Manresa. Una circumstància que motiva les dues colles, que sempre s’hi presenten amb actuacions de màxims. Enguany, a més de les dues agrupacions bagenques, també hi van participar els castellers de Sant Cugat del Vallès, que han completat una jornada castellera festiva amb l’excepció d’una caiguda que ha patit la colla manresana en la segona ronda, mentre descarregava un 4 de 8.
I és que els manresans arribaven a la diada santpedorenca amb l’actuació de major gamma d’ençà de l’aturada per la pandèmia, "un fet que demostra que ens prenem aquesta diada molt seriosament" reconeix Jordi Orive, cap de pinyes dels Tirallongues. Una mentalitat que celebren i encanta als amfitrions: "a Santpedor vivim molt aquesta diada, portem els millors castells que tenim i sempre ho fem acompanyats dels Tirallongues, que també venen amb tot" explica Àlex Montiel, un dels caps de colla dels santpedorencs.
La diada va gaudir d’un gran ambient des de l’inici, i totes tres colles van descarregar el primer dels castells de primera ronda que van intentar. A la segona, però, la diada es va torçar lleugerament. Primer perquè els amfitrions han hagut de desmuntar un 3 de 7 que "no ens estava anant gaire bé", i perquè en la construcció immediatament posterior, mentre descarregaven un 4 de 8, els Tirallongues han patit una caiguda: "Ha caigut per circumstàncies naturals, però ha estat vertical que en principi és millor" relata Orive. Tot i això, dos membres van haver de ser traslladats amb ambulància, "però ja estan bé".
La jornada ha continuat amb els castells de la tercera i darrera ronda, que les tres colles han aconseguit descarregar sense massa problemes. Una construcció que en el cas dels Tirallongues ha estat modificada a última hora, optant pel 3 de 7, ja que amb la caiguda i les molèsties derivades d’alguns castellers no han pogut fer el 4 de 7 amb agulla que tenien al cap. En definitiva, la diada de Sant Miquel de Santpedor ha permès ensenyar alguns dels millors castells de totes les colles participants, demostrant la voluntat constant de continuar creixent i fer cada vegada millors castells.
