Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ferit un motorista en un accident a la carretera de Mura

Els Mossos d'Esquadra s'han fet carrer de la investigació

Un accident en una imatge d'arxiu

Un accident en una imatge d'arxiu / INTERIOR

Núria León

Núria León

Manresa

Un home ha resultat ferit lleu després de patir un accident amb la seva motocicleta a la carretera que va fins a Mura. L'avís s'ha rebut a les 10.53h a la B124, a l'altura del punt quilomètric 28,2. Un motorista ha perdut el control de la moto i ha acabat sortint de la via i patint una caiguda. L'home ha resultat ferit lleu. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del sinistre.

TEMES

Tracking Pixel Contents