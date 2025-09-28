Ferit un motorista en un accident a la carretera de Mura
Els Mossos d'Esquadra s'han fet carrer de la investigació
Un home ha resultat ferit lleu després de patir un accident amb la seva motocicleta a la carretera que va fins a Mura. L'avís s'ha rebut a les 10.53h a la B124, a l'altura del punt quilomètric 28,2. Un motorista ha perdut el control de la moto i ha acabat sortint de la via i patint una caiguda. L'home ha resultat ferit lleu. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del sinistre.
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Un gos cau per un barranc mentre feia una ruta amb el seu amo a Monistrol
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses catalanes
- Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor