La fira de Sant Miquel de Santpedor creix i es consolida com unes jornades d'actes setmanals
Un centenar de paradistes i una desena d'artistes locals tocant al carrer han transformat el nucli antic de la població bagenca durant tot el cap de setmana
La fira de Sant Miquel de Santpedor s'ha convertit a poc a poc en gairebé una segona festa major. El certamen, que proposava diverses activitats durant la setmana i que ha viscut el seu punt més àlgid diumenge, ha comptat amb la presència de gairebé un centenar de paradistes vinguts d'arreu del territori, així com mostres d'artesania i música en directe de quilòmetre zero. La diada castellera ha estat un dels esdeveniments amb més seguiment durant el dia d'avui.
Agustí Comas, alcalde de la població, es mostrava molt satisfet de la bona acollida que ha tingut la fira, així com del lloc que s'està guanyant al calendari: "És una setmana que molts veïns aprofiten per convidar familiars i amics perquè coneguin el poble, i això fa que la fira es pugui vendre a fora i sigui molt participada". Enguany, un dels punts sobre els quals pivotava el certamen era la música en directe. Una oportunitat perfecta com a carta de presentació de diferents bandes i grups locals que omplien els carrers de ritmes alegres.
Una altra de les apostes de la fira, que aquest any s'ha repetit tenint en compte l'èxit de l'anterior edició, ha estat donar visibilitat a una quinzena de parades d'artesans santpedorencs al carrer del Passeig. La dibuixant i il·lustradora Núria Viladés és una de les artistes que repeteix, "estem molt contents amb aquesta iniciativa que impulsa l'ajuntament, perquè porta molta afluència de gent". Una opinió que comparteix Teresa Pons, de Ca la Terepapers, que porta molts complements i productes fets amb paper "que ens permet ensenyar al poble tots aquells treballs manuals que fem durant l'any".
Tot i això, totes dues artesanes comparteixen que la conversió en vendes és discreta: "la gent s'atura, però no es poden vendre productes molt cars perquè la gent va amb diners de butxaca... surt sense anar a buscar res en concret, sinó que es decanta per allò que el sorprèn" reconeixia Viladés. Pons, es mostrava feliç amb l'oportunitat "la valoració és positiva, però la veritat és que encara s'ha d'acabar d'animar" relatava al migdia.
