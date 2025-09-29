Cardona consolida la Casa dels Gegants com a nou atractiu amb 1.500 visitants en dos mesos
L’espai, que es va inaugurar el juliol, ha estat un reclam afegit a la festa major, i es podria integrar en el circuit gestionat per la Fundació Cardona Històrica
La Casa dels Gegants de Cardona, el nou espai museïtzat que va obrir portes el 25 de juliol per conservar, restaurar i mostrar la imatgeria i altres elements propis de les festes populars de la vila, ha esdevingut un nou pol d’atracció de cardonins i forans, i ha sumat unes 1.500 visites en els seus dos primers mesos de funcionament.
En part, la bona resposta que ha tingut entre el públic aquest nou equipament, és la seva ubicació, a la planta baixa de la Casa Subirà, un dels edificis nobles del nucli antic, de manera que s’ha integrat fàcilment en un recorregut molt freqüentat pels visitants atrets per l’encant de la part antiga de la vila, fins al punt que s’està valorant la possibilitat d’encarregar la futura gestió d’aquest espai a la Fundació Cardona Històrica, com un nou reclam dins dels circuits turístics que s’ofereixen pel nucli antic. De fet, l’interès per la Casa dels Gegants va més enllà de la novetat perquè «hi ha gent que repeteix», asseguren fonts municipals, i s’ha vist com durant la festa major que s’ha celebrat recentment, però que encara arrossega algunes activitats vinculades, les visites han augmentat. En aquest sentit, l’Ajuntament ja va ser previsor i durant els dies centrals de la festa la Casa dels Gegants també va obrir portes, mentre que, en condicions normals i sense dates assenyalades, només permet visites els caps de setmana (dissabtes d'11 a 13.30 h i de 18.00 a 19.30 h, i diumenges d'11 a 14.00 h).
La Casa dels Gegants de Cardona era un espai reivindicat al poble per la quantitat de figures de què disposa (cap a una quarantena comptant les de caràcter privat), i que fins ara tenia escampades majoritàriament pels passadissos de l’edifici de l’Ajuntament o en locals dels diferents barris. El fet de concentrar-les en un mateix espai, permet garantir una millor conservació i, de pas, poder-les mostrar totes juntes al públic. Veient els resultats, ha estat una aposta encertada i que "està tenint una molt bona acollida tant per part del públic local com de gent de fora aficionada als gegants i a la tradició de la cultura popular», sostenen fonts municipals. I amb l’afegit que la Casa dels Gegants de Cardona dedica una sala a explicar el procés de creació d’un gegant amb un audiovisual explicatiu i una exposició de la mà del mestre geganter local Toni Mujal. Abans, es convida el visitant a fer un recorregut per una primera sala on hi ha exposades les diverses figures vinculades a la Festa Major, el Corpus i la Capvuitada, juntament amb l’Àliga de Cardona. També hi ha espais dedicats al Corre de bou i al Ball de Bastons, dues tradicions pròpies de la Festa Major.
Durant l’estiu la Casa dels Gegants ha estat un reclam sobretot per al turisme familiar, i ara que ha començat el curs, també es vol obrir als escolars del municipi. Més endavant, quan s’hagi acabat de definir el model de gestió d’aquest equipament, possiblement també es promourà a centres de fora.
