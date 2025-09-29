Cardona reestructura el govern, amb pes per a la primera tinenta d’alcaldia
Helena Arnaste liderarà un dels reptes del mandat, el d’Habitatge i Rehabilitació, mentre que la nova alcaldessa, Lluïsa Aliste, assumeix també Turisme
El govern de Cardona (ERC) ha aprovat una reordenació de la seva estructura després del relleu que es va produir el juliol passat, quan Ferran Estruch va anunciar que deixava l’alcaldia després de 14 anys, i això va donar pas a que Lluïsa Aliste assumís aquest càrrec, fet que es va formalitzar el 21 de juliol. Atès que Estruch no només va deixar de ser batlle, sinó que també va renunciar a la seva acta de regidor, el que també s’ha produït ha estat l’entrada al ple d’una nova regidora d’Esquerra en el seu lloc, que ha recaigut en la figura de Núria Crespo, que assumeix les àrees d’Esports, Festes, Joventut, Participació Ciutadana i Cooperació i Atenció Ciutadana.
La reestructuració del cartipàs fa també que àrea de Turisme passi a dependre d’alcaldia, mentre que es pretén donar un impuls a les àrees d’Urbanisme, Habitatge i Rehabilitació (àmbits que l’executiu cardoní considera centrals en el seu mandat) posant-les en mars de la primera tinent d’alcaldia, que ara és Helena Arnaste (fins al juliol ho era Aliste), que, a més a més, té Economia i Hisenda. D’aquesta manera, destaca l’executiu cardoní, es pretén que des del que és un dels principals càrrecs de l’estructura es puguin dedicar tots els esforços «a prioritats del tot estratègiques, com l’habitatge o el projecte de rehabilitació integral del centre històric a partir de la convocatòria del Pla de Barris i Viles».
Josep Manel Garcia continuarà sent el segon tinent d’alcaldia i delegat d’alcaldia a La Coromina, i té les carteres de Via Pública i Manteniment, Món Rural i Protecció Civil. Mentre que Maria Camps passa a ser la tercera tinenta d’alcaldia i a assumir les carteres de Drets Socials i Salut, que afegeix a les d’Educació, Medi Ambient, Igualtat, feminismes i LGTBI.
Pel que fa a la nova alcaldessa, a banda de la presidència del consistori portarà les àrees de Comunicació i Relacions Institucionals, Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Turisme, Recursos Humans, Transparència i Bon Govern.
L’estructura del nou executiu es completa amb Salvador Campos al capdavant d’Empresa i Ocupació, Comerç i Fires i Cultura i Memòria Històrica.
