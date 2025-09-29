Condemna conjunta dels polítics de la Catalunya central contra qualsevol amenaça o intimidació contra càrrecs electes
La delegació del Govern a la regió, el Consell Comarcal del Bages i el Consell d'Alcaldies fan un comunicat conjunt després de les amenaces que va rebre el segon tinent d'alcalde de Castellbell, Francesc Devant
El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses, el Consell Comarcal del Bages i la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central han fet públic un comunicat conjunt per condemnar de manera rotunda "qualsevol amenaça, intimidació o agressió contra càrrecs electes i personal municipal". El comunicat arriba una setmana després de les amenaces i insults que va rebre el segon tinent d'alcalde de Castellbell, Francesc Devant, per part d'un veí del municipi, de 31 anys, que es va presentar a casa seva, on també hi havia la seva dona i el seu net.
"La intimidació, l’amenaça o l’agressió no tenen cabuda en una societat democràtica i, malauradament, en els darrers mesos s’han registrat diversos episodis de violència verbal i d’actituds intimidatòries que considerem absolutament inadmissibles", apunten en el comunicat. De fet, el mes de juny, l'Ajuntament de Bagà va presentar una denúncia als Mossos després de rebre amenaces anònimes dirigides a l’alcalde i a dos regidors. Les amenaces es van materialitzar mitjançant anònims trobats en espais públics del nucli urbà i en cartes enviades directament al consistori a nom dels afectats.
Davant d’aquesta situació, manifesten que "no hi haurà cap tolerància vers les actituds violentes o d’odi" i que treballen de manera coordinada amb els Mossos d’Esquadra, les policies locals i els vigilants municipals per garantir "una resposta immediata i contundent" davant qualsevol amenaça, agressió, intent d’agressió o acció intimidatòria.
Alhora, expressen el seu suport a tots els representants electes i als treballadors i treballadores públiques, i fan una crida a la responsabilitat col·lectiva: "les discrepàncies han d’expressar-se sempre per vies democràtiques i civils, mai mitjançant la coacció ni la violència". En aquest sentit, asseguren que qualsevol fet d’aquesta naturalesa serà denunciat de forma immediata als cossos policials i comportarà la resposta institucional que correspongui.
En el comunicat, acaben dient que "el Bages s’ha construït sobre els valors del diàleg, la tolerància i el respecte. No permetrem que la violència desvirtuï aquesta manera de conviure i mantindrem una posició ferma i implacable per garantir un espai públic segur, on el dret a discrepar vagi sempre acompanyat del respecte a les persones i a les institucions".
