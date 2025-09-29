Crítica de la CUP d’Artés a la substitució del dimarts de festa major com a festiu local
La formació retreu que s’hagi decidit canviar l’any vinent pel dia previ a la Llum de Manresa, sense un procés de participació
La CUP d’Artés retreu a l’equip de govern (ERC) que hagi decidit substituir de cara a l’any que ve com a festiu local el dimarts de festa major pel 20 de febrer, dia previ a la festivitat de la Llum de Manresa. Aquest canvi es va aprovar en el darrer ple municipal. L’aprovació dels dos dies festius locals és un acord que es pren de forma anual. En un comunicat, els cupaires (que actualment no tenen representació al ple municipal) exposen que «des de fa almenys un segle, els dos dies festius d’Artés s’han celebrat per Festa Major, en concret el dilluns i el dimarts posteriors al primer diumenge de setembre. El dimarts era costum anar a la font, per exemple a la de Casanova o de les Tàpies, i en tornar, fer ball. Mentre que actualment és tradició celebrar una vetllada d’havaneres, entre altres activitats».
Enguany, però, i de cara al 2026, s’ha acordat que es manté el dilluns de Festa Major, «però s’elimina el dimarts, i al seu lloc s’escull el divendres 20 de febrer, amb motiu de la festivitat de la capital comarcal, la Festa de la Llum de Manresa, que no té cap vinculació amb el nostre poble».
La CUP retreu a l’executiu d’ERC que «dona l’esquena a la participació dels veïns i veïnes. El debat sobre aquesta qüestió, si n’hi ha hagut, ha estat absolutament opac al conjunt de la ciutadania, entitats i col·lectius del poble. Pel que afirma el mateix govern, tan sols la Unió de Botiguers ha tingut el privilegi de ser consultats. Un canvi com aquest, pensem nosaltres, hauria d’haver estat fruit d’un mínim procés deliberatiu i participatiu».
Els cupaires consideren que hi hauria altres opcions més adequades i locals. Argumenten que «Artés compta amb un propi i ric calendari festiu i popular, que comprèn des de la commemoració de la Revolta dels Burots del 2 de gener de 1917, la celebració del diumenge de Pasqüetes (antiga festivitat religiosa i actualment, la Fira), la revetlla de Sant Joan o la Festa de la Verema, per posar alguns exemples. En cap cas calia escollir una festivitat aliena».
En aquest sentit, la formació recorda que a les portes del centenari de la Revolta dels Burots, «des de la Comissió popular organitzativa del centenari i la CUP, vàrem proposar que l’ajuntament escollis el 2 de gener de 2017 com a festiu. Malauradament, la proposta fou refusada amb els vots contraris d’ERC i CiU». I hi afegeixen que, «al nostre, entendre decidir que el 2 de gener de 2017 fos festiu era honorar la història i al mateix moment crear vincles, crear coneixement col·lectiu i, per tant, era crear sentiment de pertinença. Fer poble».
