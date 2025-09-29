Urbanisme
Finalitzen les actuacions de millora als parcs infantils de Santpedor
Redacció
Manresa
L’Ajuntament de Santpedor ha enllestit les actuacions de manteniment que s’estaven duen a terme als parcs infantils. En total, s’han fet feines a 10 àrees de joc . Les reparacions formen part de les feines ordinàries de gestió i coordinació per mantenir els parcs en bon estat.
