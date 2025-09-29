Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Urbanisme

Finalitzen les actuacions de millora als parcs infantils de Santpedor

Uns gronxadors d'un parc de Santpedor

Uns gronxadors d'un parc de Santpedor / Ajuntament de Santpedor

Redacció

Manresa

L’Ajuntament de Santpedor ha enllestit les actuacions de manteniment que s’estaven duen a terme als parcs infantils. En total, s’han fet feines a 10 àrees de joc . Les reparacions formen part de les feines ordinàries de gestió i coordinació per mantenir els parcs en bon estat.

