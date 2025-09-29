Monistrol manté l’abastament d'aigua de boca amb camions després d’una setmana
Els paràmetres de terbolesa han baixat molt, però encara no es dona per tancat l'episodi, que es preveu resoldre en els pròxims dies
Els veïns de Monistrol de Montserrat continuen sense poder consumir com a aigua de boca la que els surt a través de l’aixeta perquè, una setmana després, encara no s’ha pogut donar per tancada l’afectació per terbolesa que pateix, a conseqüència del temporal que va afectar el poble i el massís i el seu entorn al Bages i l'Anoia el diumenge 21 de setembre.
Tot i que, segons l’Ajuntament, els paràmetres que es controlen d’afectació han baixat molt des de final de la setmana passada, encara no s’ha entrat en els nivells que fan possible restablir la total normalitat en el servei. Això vol dir que l’aigua de la xarxa que arriba a les cases no es pot fer servir encara ni per beure ni per cuinar. Això fa que des del dilluns 22 els veïns hagin d’anar a buscar l’aigua potable per a aquests usos al servei de camió cisterna que, de manera gratuïta, s’ha habilitat per subministrar-la de manera diària i en diferents punts del poble. O bé comprar-la directament envasada en establiments. L’aigua de la xarxa sí que es pot fer servir per a altres usos quotidians, com la higiene personal, la neteja o el reg. Aquest episodi de terbolesa afecta el que és el principal punt de captació del poble, el de la Font Gran.
En un comunicat penjat aquest dilluns a la tarda a les xarxes socials, el consistori ha informat que «l’episodi de terbolesa a la captació de la Font Gran s’està reduint de manera favorable», però que malgrat aquesta millora encara s’han de mantenir les restriccions. També s’explicava que «estem duent a terme els últims controls de la qualitat de l’aigua, en coordinació amb l’autoritat sanitària, per tal de garantir que tots els indicadors de qualitat siguin correctes i així poder autoritzar l’aigua apta per al consum». I reitera que es preveu que es pugui normalitzar en els pròxims dies, tot i que encara no es pot establir una data concreta.
A final de la setmana passada, l'alcaldessa de Monistrol, Núria Carrera, va informar en el ple municipal que els paràmetres d’afectació ja havien baixat molt. En aquest sentit, detallava que «si amb els paràmetres del primer dia estàvem parlant d’uns índexs de 33-36 de terbolesa, i normalment a Monistrol estem en un 0,2, o com a màxim a 1», dijous passat ja estaven a un nivell 5. Però que perquè l’aigua sigui apta i Sanitat permeti obrir-la al consum de boca cal situar-se per sota de 4.
Veïns resignats
Veïns de Monistrol de Montserrat es mostraven resignats amb la situació. José Garcia explicava que fa 43 anys que viu al municipi i, durant aquest temps, només havia viscut un altre episodi semblant a aquest. Viu molt a prop d'un dels punts on s'instal·la el camió cisterna que reparteix aigua potable i, per això, assegura que per a ell «no és gaire molèstia». Subratlla que la pluja del temporal de fa vuit dies va ser excepcionalment intensa: «Pensava que passaria com l'any 2000, que una tempesta es va emportar tots els cotxes de la plaça», en referència als històrics aiguats que hi va haver el 10 de juny de fa 25 anys.
Jordi Toro també va viure la situació de pluja amb preocupació: «De seguida ens vam adonar de la magnitud de la pluja que havia caigut. Es veien cascades i esllavissades a la muntanya». Per la seva banda, Lluís Biosca deia que no estava al municipi en el moment de la tempesta i relatava que molta gent li va trucar per preguntar com estaven. «Quan vaig arribar ho vaig veure tot enfangat i ple de tolls», recorda.
Els bars i restaurants del poble també s'han hagut d'adaptar a la situació i són uns dels principals usuaris del camió cisterna que reparteix aigua potable. El Daniel, del restaurant Montserrat, agraeix que l'Ajuntament hagi instaurat aquesta mesura i explica que han canviat l'aigua de l'aixeta per l'embotellada i que la fan servir per fer els cafès i cuinar. «Esperem que aviat es restableixi el servei, però les coses relacionades amb la naturalesa i la pluja no es poden controlar», deia resignat.
