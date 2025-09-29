Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un robatori de cable provoca retards a l'R4 entre Terrassa i Castellbell i el Vilar

Les demores poden superar els 20 minuts en alguns casos

Un tren aturat a l'estació de Renfe de Castellbell, en una imatge d'arxiu

Un tren aturat a l'estació de Renfe de Castellbell, en una imatge d'arxiu / / ARXIU/S. R.

ACN

Barcelona

L'R4 circula aquest dilluns al matí amb afectacions. D'una banda, a l'R4 nord hi ha retards que poden superar els 15 minuts per un robatori de cable entre Terrassa i Castellbell i el Vilar.

D'altra banda, a l'R4 sud les demores poden superar els 20 minuts per una incidència en la infraestructura a la Granada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
  2. El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
  3. Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
  4. Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
  5. Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
  6. Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
  7. Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament
  8. Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament

Un robatori de cable provoca retards a l'R4 entre Terrassa i Castellbell i el Vilar

Un robatori de cable provoca retards a l'R4 entre Terrassa i Castellbell i el Vilar

Junqueras vol tornar a ser candidat a la presidència de la Generalitat a les pròximes eleccions

Junqueras vol tornar a ser candidat a la presidència de la Generalitat a les pròximes eleccions

El sud de Catalunya, en situació de "risc extraordinari" per pluges: ja han caigut més de 240 l/m2

El sud de Catalunya, en situació de "risc extraordinari" per pluges: ja han caigut més de 240 l/m2

El restrenyiment podria ser un senyal d'alerta per a una futura malaltia de Parkinson?

El restrenyiment podria ser un senyal d'alerta per a una futura malaltia de Parkinson?

Un autodidacta manresà està dibuixant tots els pobles catalans per ordre alfabètic (i ja va per la P)

Un autodidacta manresà està dibuixant tots els pobles catalans per ordre alfabètic (i ja va per la P)

Un 23% dels espanyols segueixen amb el colesterol alt i la xifra no baixa

Un 23% dels espanyols segueixen amb el colesterol alt i la xifra no baixa

Estopa il·lumina la Mercè amb el seu piromusical de rumba i heavy metal

Estopa il·lumina la Mercè amb el seu piromusical de rumba i heavy metal

Habitatges amb serveis: una manera de viure amb autonomia i seguretat

Habitatges amb serveis: una manera de viure amb autonomia i seguretat
Tracking Pixel Contents