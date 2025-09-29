Un robatori de cable provoca retards a l'R4 entre Terrassa i Castellbell i el Vilar
Les demores poden superar els 20 minuts en alguns casos
ACN
Barcelona
L'R4 circula aquest dilluns al matí amb afectacions. D'una banda, a l'R4 nord hi ha retards que poden superar els 15 minuts per un robatori de cable entre Terrassa i Castellbell i el Vilar.
D'altra banda, a l'R4 sud les demores poden superar els 20 minuts per una incidència en la infraestructura a la Granada.
