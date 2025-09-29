Valls i Palà consoliden la festa de les Fabricantes, que recorda el passat de les antigues colònies
La celebració, que tindrà lloc al dos nuclis el cap de setmana vinent, estrenarà una sardana pròpia
Les antigues colònies de Valls i Palà de Torroella (als municipis de Sant Mateu de Bages i Navàs, respectivament) tornaran al segle passat el cap de setmana del 3, 4 i 5 d’octubre amb motiu de la quarta edició de la festa de Les Fabricantes. La celebració, dedicada a la recuperació i promoció de la memòria històrica de les dones que treballaven en les fàbriques tèxtils d’aquestes localitats, comptarà amb una variada oferta cultural i gastronòmica i estrenarà una sardana pròpia.
La vida de les colònies del mig Cardener es tornarà a respirar a Valls i Palà de Torroella amb motiu d'una nova edició de Les Fabricantes, que combina la divulgació amb l’esperit lúdic. Els actes, que tenen la implicació de bona part dels veïns dels dos nuclis, engegaran el pròxim divendres 3 d’octubre a Valls, amb una tertúlia culinària amb degustació i un sopar d’època a la Manufactura, a càrrec del reconegut xef de Palà David Garcia, que estarà amenitzat pel Pastor Riudaura.
Dissabte, la primera jornada festiva tindrà lloc a Valls, on hi haurà fira d’artesans i productes de proximitat i visites teatralitzades itinerants, amb escenes de la vida quotidiana en una colònia tèxtil. La jornada inclourà un conta contes i un concert vermut amb Anaís Falcó i Jaume Casalí Cançons, durant el qual es farà el concurs Faldilles i tirants, que premiarà la millor indumentària dels anys 50. Ja a la tarda, continuaran les visites guiades i es farà un col·loqui sobre les vivències dels veïns que van viure a la colònia. El dia es culminarà amb un sopar popular i ball.
La festa es traslladarà diumenge a Palà de Torroella, que també acollirà la fira d’artesans i productes de proximitat i visites teatralitzades a la colònia. Al migdia, es farà la presentació de la Sardana de Les Fabricantes, composta per Àngel Solé, i audició de sardanes a càrrec de la Cobla els Paraires. To seguit, hi haurà dinar de cassola i brasa. A la tarda, es reprendran les visites i la festa de Les Fabricantes s’acomiadarà amb l’espectacle d’art, música i llum «Goig», una reivindicació a la tradició oral a través de goigs i devocions populars.
La festa de Les Fabricantes, que fa un exercici de memòria històrica per recordar la vida a les colònies tèxtils, està organitzada per l’Associació de colònies de Valls i Palà de Torroella.
