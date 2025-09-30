El Consell Comarcal del Bages commemora el Dia Internacional de les Persones Grans
S’adhereix al manifest per una societat lliure d’edatisme i organitza una taula rodona sobre projectes vitals a partir dels 65 anys
Redacció
Aquest dimecres, 1 d’octubre, se celebra el Dia Internacional de les Persones Grans, una jornada que posa en relleu la necessitat de reconèixer i valorar l’aportació de la gent gran a la nostra societat. En aquest marc, el Consell de les Persones Grans del Bages s’adhereix al Manifest per una societat lliure d’edatisme, impulsat pel Consell de les Persones Grans de Catalunya, on es reivindica «una societat justa i inclusiva, que erradiqui qualsevol forma de discriminació per raó d’edat i promogui el diàleg intergeneracional com a eina de cohesió social».
En aquest sentit, el dijous 16 d’octubre, a les 6 de la tarda, a la sala d’actes de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa, tindrà lloc la taula rodona «Projectes +65», organitzada conjuntament amb l’Ajuntament de Manresa. L’acte reunirà personalitats manresanes i bagenques que compartiran les seves experiències i reflexions al voltant dels projectes vitals un cop finalitzada l’etapa laboral. La trobada vol ser un espai de diàleg i inspiració, reivindicant la trajectòria i la capacitat transformadora de les persones grans en la vida comunitària.
La consellera comarcal de Serveis Socials d’Atenció Especialitzada, Lluïsa Tulleuda, ha explicat que «des del Consell Comarcal del Bages treballem per garantir envelliments dignes i segurs, combatre estereotips i promoure la participació activa de les persones grans en totes les decisions que les afecten», així com ha destacat el paper «importantíssim» que duu a terme el Consell de les Persones Grans del Bages, un òrgan de consulta i de participació de persones grans de la comarca «molt actiu i al servei del Bages».
Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Bages se suma a la crida per trencar estereotips, reconèixer la dignitat en totes les etapes de la vida i fomentar una societat lliure de discriminació per raó d’edat.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Una parella de dones acusa de lesbofòbia els avis de Manresa que les han demandat per impedir-los visitar el seu net
- El poble de Palència que vol atraure catalans: 'Ens diuen que no arriben a final de mes
- La Pobla de Lillet és un festival de bolets
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Un sindicat de Mossos denuncia que la comissaria de les Borges Blanques és un “assecador” de marihuana