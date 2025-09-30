Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes

La dona es va aprofitar de la situació delicada del veí de Sant Joan de Vilatorrada per demanar-li fins a 14 transferències bancàries en un període de 9 mesos

L'Audiència Provincial de Barcelona, on se celebrarà el judici aquest 7 d'octubre

L'Audiència Provincial de Barcelona, on se celebrarà el judici aquest 7 d'octubre / Arxiu Particular

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

La Fiscalia demana 4 anys de presó per a una dona que va estafar 63.150 euros a un veí de Sant Joan de Vilatorrada amb qui mantenia una relació sentimental a través de xarxes socials. La dona, suposadament establerta a Sevilla, va aprofitar la situació de vulnerabilitat en què es trobava el bagenc per demanar-li transferències bancàries sota el pretext que una cosina seva tenia greus problemes econòmics i anava a ser desnonada. En només nou mesos l'home li va fer fins a 14 transferències, les quals van ser de 400 a 9.000 euros.

El vincle entre tots dos va sorgir a finals del 2017 i, en un principi, era d'amistat. Com consta a l'escrit d'acusació, la dona, que assegurava ser una metgessa d'un hospital privat de Sevilla sense ser-ho, des de l'inici tenia la intenció de fer-se amb la confiança del bagenc per tal de lucrar-se econòmicament. Amb aquest fi, va començar a explotar la situació de vulnerabilitat emocional en què es trobava l'home, ja que feia poc que havia mort el seu pare i la seva mare es trobava en una situació precària.

Fent-li creure que tenien una relació sentimental, a partir de l'abril de 2018 va començar a demanar-li transferències bancàries al·legant que una cosina seva es trobava en una situació complicada i estava a punt de ser desnonada. Fins a finals d'any, durant els pròxims nou mesos, l'home li va arribar a fer 14 ingressos, ja que la dona assegurava que els hi retornaria en algun moment.

El perjudicat no ha pogut recuperar els 63.150 euros que ha perdut a causa de l'estafa i, per això, reclama la quantia.

La fiscalia demana 4 anys de presó per a l'acusada, juntament amb una condemna d'inhabilitació especial per a l'exercici de sufragi passiu durant tota l'extensió. A més, haurà d'indemnitzar a l'afectat tots els diners que li va estafar.

Aquest cas va ser instruït inicialment al Jutjat de Primera Instància i Instrucció nº1 de Manresa i el judici se celebrarà el pròxim dimarts, 7 d'octubre, a l'Audiència Provincial de Barcelona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
  2. Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
  3. El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
  4. Una parella de dones acusa de lesbofòbia els avis de Manresa que les han demandat per impedir-los visitar el seu net
  5. El poble de Palència que vol atraure catalans: 'Ens diuen que no arriben a final de mes
  6. La Pobla de Lillet és un festival de bolets
  7. El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
  8. Un sindicat de Mossos denuncia que la comissaria de les Borges Blanques és un “assecador” de marihuana

Berga inverteix 700.000 euros en vehicles i maquinària per tenir la ciutat més neta

Berga inverteix 700.000 euros en vehicles i maquinària per tenir la ciutat més neta

Un expert jardiner presenta les dues plantes «més dures»: «No necessiten gairebé reg»

Un expert jardiner presenta les dues plantes «més dures»: «No necessiten gairebé reg»

Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes

Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes

Sant Joan donarà ajuts per a desplaçaments d'estudis postobligatoris

Sant Joan donarà ajuts per a desplaçaments d'estudis postobligatoris

El Consell Comarcal del Bages commemora el Dia Internacional de les Persones Grans

El Consell Comarcal del Bages commemora el Dia Internacional de les Persones Grans

Prop de la meitat d’alumnes de primària i secundària de Manresa són de famílies vulnerables

Prop de la meitat d’alumnes de primària i secundària de Manresa són de famílies vulnerables

La UEFA anuncia al Camp Nou el Barça-Olympiakos de Champions del 21 d'octubre

La UEFA anuncia al Camp Nou el Barça-Olympiakos de Champions del 21 d'octubre

Les Jornades de la xarxa estatal de Geoparcs Mundials s’obren a la comunitat educativa

Les Jornades de la xarxa estatal de Geoparcs Mundials s’obren a la comunitat educativa
Tracking Pixel Contents