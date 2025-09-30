Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
La dona es va aprofitar de la situació delicada del veí de Sant Joan de Vilatorrada per demanar-li fins a 14 transferències bancàries en un període de 9 mesos
La Fiscalia demana 4 anys de presó per a una dona que va estafar 63.150 euros a un veí de Sant Joan de Vilatorrada amb qui mantenia una relació sentimental a través de xarxes socials. La dona, suposadament establerta a Sevilla, va aprofitar la situació de vulnerabilitat en què es trobava el bagenc per demanar-li transferències bancàries sota el pretext que una cosina seva tenia greus problemes econòmics i anava a ser desnonada. En només nou mesos l'home li va fer fins a 14 transferències, les quals van ser de 400 a 9.000 euros.
El vincle entre tots dos va sorgir a finals del 2017 i, en un principi, era d'amistat. Com consta a l'escrit d'acusació, la dona, que assegurava ser una metgessa d'un hospital privat de Sevilla sense ser-ho, des de l'inici tenia la intenció de fer-se amb la confiança del bagenc per tal de lucrar-se econòmicament. Amb aquest fi, va començar a explotar la situació de vulnerabilitat emocional en què es trobava l'home, ja que feia poc que havia mort el seu pare i la seva mare es trobava en una situació precària.
Fent-li creure que tenien una relació sentimental, a partir de l'abril de 2018 va començar a demanar-li transferències bancàries al·legant que una cosina seva es trobava en una situació complicada i estava a punt de ser desnonada. Fins a finals d'any, durant els pròxims nou mesos, l'home li va arribar a fer 14 ingressos, ja que la dona assegurava que els hi retornaria en algun moment.
El perjudicat no ha pogut recuperar els 63.150 euros que ha perdut a causa de l'estafa i, per això, reclama la quantia.
La fiscalia demana 4 anys de presó per a l'acusada, juntament amb una condemna d'inhabilitació especial per a l'exercici de sufragi passiu durant tota l'extensió. A més, haurà d'indemnitzar a l'afectat tots els diners que li va estafar.
Aquest cas va ser instruït inicialment al Jutjat de Primera Instància i Instrucció nº1 de Manresa i el judici se celebrarà el pròxim dimarts, 7 d'octubre, a l'Audiència Provincial de Barcelona.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Una parella de dones acusa de lesbofòbia els avis de Manresa que les han demandat per impedir-los visitar el seu net
- El poble de Palència que vol atraure catalans: 'Ens diuen que no arriben a final de mes
- La Pobla de Lillet és un festival de bolets
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Un sindicat de Mossos denuncia que la comissaria de les Borges Blanques és un “assecador” de marihuana