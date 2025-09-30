Els punts lila es fan un lloc a les festes de la Catalunya Central
Amb el temps, s’han convertit amb una referència de seguretat davant les violències masclistes i LGTB-fòbiques, tot i tenir sovint una funció més informativa i de prevenció que d’actuació
Aquest estiu s’han fet desenes de concerts i actes massius a les festes majors de la Catalunya Central. I totes, o pràcticament totes, tenen un denominador comú. Des de ja fa uns anys, aquest tipus d’esdeveniment disposen de punts liles, espais (habitualment carpes d’aquest color) on persones professionals informen en la prevenció de violències masclistes i homòfobes.
Clara Massana, tècnica de recursos pedagògics, formacions i tallers de l’entitat Filigrana -nascuda per fer visible i difondre diversitats afectives, sexuals i de gènere i que assumeix alguns d’aquests punts lila- els defineix com «un recurs especialitzat que normalment s’instal·la en entorns bàsics, sobretot acostumen a ser nocturns». «Principalment, té l’objectiu principal de prevenir, identificar i intervenir davant de situacions de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Ja sigui des de la sensibilització com a l’acompanyament de persones que puguin ser, bé, que s’acostin o que puguin ser-ne víctimes», explica.
Les intervencions per agressions físiques són minoritàries i hi ha protocols establerts
La tècnica de Joventut del Consell Comarcal del Bages, Alba Pascual, explica que «un punt lila està preparat per haver d’intervenir en cas que hi hagi una situació de violència, però no és la seva funció principal». «Són principalment preventius. En alguns espais d’oci nocturn, sí que es demana també que hi hagi algun psicòleg per si hi ha alguna atenció amb alguna persona que hagi patit violència, però bàsicament la seva funció és més preventiva que no pas d’atenció».
Massana relata que «sobretot, nosaltres ens centrem molt en tasques de prevenció. El fet que hi hagi una carpa del punt lila, que sigui una cosa visible, ja té un impacte en aquests espais. Ja hi ha un efecte dissuasori de conductes masclistes». «Deixa un missatge claríssim: aquest és un espai lliure de violències», assegura.
Intervencions
Malauradament, tot i que no és la tasca principal d’aquests espais, en algunes ocasions han d’intervenir davant d’una agressió.
«No és cada nit» explica Massana. «En la majoria de casos, són persones que diuen que algú l’està incomodant o aquest tipus d’accions, sense agressió física. Aleshores, es coordina amb la policia local o amb qui hi hagi de seguretat i es resol», assegura Pascual. «Les agressions físiques, sortosament, són molt minoritàries».
En molts casos, són persones de la mateixa organització, com personal de seguretat o membres de la barra, els que avisen al punt lila que s’ha produït una situació que necessita intervenció. «S’ha d’anar molt amb compte i respectar sempre el desig de la persona agredida», explica Massana. «Si no consideren que necessiten el nostre acompanyament, simplement, els expliquem que estem a la carpa i que, si ens necessiten, podem comptar amb nosaltres».
L’equip
Els equips d’un punt lila són diversos, tant els de dia com els de nit. Hi ha ajuntaments que opten per una fórmula mixta, comptant tant amb treballadors de l’Ajuntament que hagin rebut formació sobre violències masclistes com amb persones d’entitats o empreses específiques.
En canvi, altres consistoris opten per posar només persones expertes, i n’hi ha d’altres, els més grans, que no contracten a ningú i deixen que siguin els tècnics de la casa els que facin aquest servei. També poden fer-lo entitats feministes o del col·lectiu LGTBI que estiguin formats. Pascual assegura que, sobretot, és important que hi hagi, com a mínim, dues persones: «No té gaire sentit un punt lila amb una sola persona treballant».
Punts informatius als actes diürns, una nova manera de prevenir
Els punts liles no només es troben als espais d’oci nocturn. Recentment, des de diversos ens, com el Consell Comarcal del Bages, s’ha començat a treballar en els punts liles de dia. Aquests s’ubiquen, principalment, en esdeveniments diürns o en espais tan atípics com en un mercat, i tenen, òbviament, una funció purament informativa, divulgativa i de sensibilització, ja que s’ubiquen en espais que no són focus d’aquest tipus de violències.
«Aquest espais ens ajuden a arribar a públics diferents. Fem intervencions diferents, lògicament, per tenir presència en altres espais, per arribar a gent més gran. A vegades no es planteja que amb un punt lila nocturn no és tan fàcil arribar-hi».
A més, en els espais de mercats i els espais esportius, es van fer campanyes de cartells conjuntament amb l’atenció personal, amb material informatiu i de prevenció de violències. «Aquests punts són bàsicament preventius», explica Pascual.
Materials
El Consell Comarcal del Bages ja no té personal especialitzat pels punts liles, per motius econòmics. En canvi, cedeixen el material, tant les carpes com la part informativa, perquè els municipis en puguin fer ús. Pascual explica que els punts liles «formen part d’un protocol que els ajuntaments s’hi poden adherir, amb altres serveis com és la campanya ‘Estima la nit’ o ‘Estima el dia’, amb falques per donar entrada a la festa». Des del Consell es va deixar de tenir persones que fessin punts liles perquè «ja no tenim els recursos que teníem i vam preferir destinar-los a altres coses, perquè els Ajuntaments no tenen problemes per assumir-ho i hi ha moltes subvencions, tant de la Diputació com del Govern». Recentment, des de l’ens s’han comprat para-sols liles amb la intenció de poder fer punts que requereixin menys logística, pensats per a esdeveniments de petit format o punts liles de dia.
Entitats com la Filigrana es troben cada vegada més amb empreses «que ni tan sols es dediquen a això, però que venen a rebentar els preus» de les licitacions dels ajuntaments. «Nosaltres no podem competir amb segons quins preus. Alguns ajuntaments busquen l'opció més econòmica. Per nosaltres és preocupant, perquè s’ha de vetllar perquè siguin persones qualificades per fer aquesta tasca».
Combatre els discursos d’odi
Els punts liles són un espai que pateix agressions. Massana assegura que «hi ha persones que ens interpel·len, en un moment de l’auge de l’extrema dreta, i han vingut a burlar-se de nosaltres, a insultar-nos o a agredir-nos». «Especialment, aquests dos últims anys, hem vist un creixement molt preocupant de discursos d’odi, sobretot en els nois joves. Un discurs molt misogin, molt racista i molt desacomplexat».
Massana assegura que «nosaltres no podem resoldre aquestes coses amb una sola nit al punt lila. Necessitem treballar, com a societat, posar diners a fer polítiques feministes». «S’han de transformar de manera estructural els espais d’oci. Perquè no podem combatre les violències masclistes i LGTBI-fòbiques només col·locant una carpa de color lila al dia de la festa major». «Cal fer un oci feminista, perquè la festa no és un espai aïllat, és un reflex de la societat».
