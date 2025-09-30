Les Jornades de la xarxa estatal de Geoparcs Mundials s’obren a la comunitat educativa
L’objectiu de la trobada, que tindrà lloc a Montserrat el 14 d'octubre, és compartir experiències sobre el paper que tenen els Geoparcs en l’educació
Redacció
La sessió inaugural de les Jornades obertes de la xarxa estatal de Geoparcs Mundials, que tindran lloc a Montserrat entre el 14 i el 16 d’octubre, serà oberta a tota la comunitat educativa del territori, agents locals i membres de la xarxa estatal de Geoparcs, amb l’objectiu de compartir experiències sobre el paper que tenen els Geoparcs en l’educació. La jornada tindrà lloc a l’edifici Mirador dels Apòstols de Montserrat entre 2/4 de 9 del matí i 2/4 de 6 de la tarda i constarà de dos blocs on els participants podran conèixer diferents projectes que porten a terme els Geoparcs de tot l’estat.
El primer bloc porta per títol «L’educació formal en els Geoparcs» i posarà sobre la taula la capacitat dels Geoparcs per esdevenir eines al servei de la comunitat educativa en aspectes com la creació de materials, la formació del professorat, entre altres. En aquest bloc es presentaran les experiències portades a terme pels Geoparcs de Las Loras i de la Costa Basca.
El segon bloc, titulat «Educació pels reptes climàtics i de sostenibilitat en els Geoparcs», serà un espai per parlar del paper dels Geoparcs a l’hora de tractar aquests temes de gran transcendència en l’actualitat. El patrimoni geològic, la història geològica i els processos que es donen a la Terra són part fonamental per entendre l’escenari actual. En aquest bloc es podran conèixer les experiències dels Geoparcs Orígens, el de Granada i el de la Costa Quebrada.
La inscripció per participar en la jornada del 14 d’octubre no té cap cost i és oberta fins a exhaurir les 200 places disponibles. Aquesta serà la primera vegada que el Geoparc de la Catalunya Central acull les Jornades obertes de la xarxa estatal de Geoparcs Mundials, una trobada que aquest 2025 arribarà a la desena edició.
Visites al territori
Després de la jornada inaugural amb la comunitat educativa, les Jornades Obertes de la Xarxa Estatal de Geoparcs Mundials continuaran els dies 15 i 16 d’octubre amb un programa de visites adreçat exclusivament als representants dels divuit Geoparcs, que es preveu que recorrin diferents punts d’interès geològic del territori, i també es programarà la reunió ordinària de la xarxa estatal de Geoparcs. La trobada coincideix amb el desè aniversari de la designació del Programa Internacional de Ciències de la Terra i Geoparcs per part de la Unesco i el 25è aniversari de la creació de la Xarxa Europea de Geoparcs i s’emmarca en els actes del Mil·lenari de Montserrat.
