La mina més visitada d’Europa acull una exposició sobre Cardona
Amb un total de 10 plafons, la vila bagenca explica la seva històrica vinculació amb la sal a Wieliczka (Polònia)
La mina polonesa de Wieliczka acull una exposició sobre la vinculació de Cardona amb la sal amb informació turística de la Muntanya de Sal, el Castell i de la vila medieval nascuda al voltant d'aquests valuosíssims elements patrimonials.
L’exposició consta de 10 plafons amb informació sobre la vila ducal en anglès i polonès i s’ha finançat a través d’un ajut de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de l’estratègia internacional dels ens locals.
«Wieliczka és una de les mines de sal activa més antiga del món i la més visitada d’Europa. Cada any rep uns 800.000 visitants. Per això, és una oportunitat estratègica aprofitar la tirada d’aquesta mina per promocionar Cardona i contribuir a la difusió del patrimoni històric comú de la sal», destaca Francesc Ponsa, director general de la Fundació Cardona Històrica (FCH).
Aquesta acció s’emmarca en el conveni de col·laboració entre la FCH i el Museu de les Salines de Cracòvia a Wieliczka. Cal recordar que Wieliczka va ser la vila convidada a la Festa de la Sal de Cardona del 2024.
L’aliança de la sal
Aquests darrers mesos, el Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona ha acollit dues exposicions itinerants. La primera tractava sobre el Museu de les Salines de Cracòvia a Wieliczka, un dels museus miners més grans del món. Aquest té exposicions al Castell de les Salines i a la Mina de Sal de Wieliczka, a una profunditat de 135 metres. Ambdós espais estan inscrits a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.
La segona exposició mostrava els centres històrics productors de sal que formen part del projecte de la Ruta europea del patrimoni de la sal, entre els quals es troba el Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona.
A més de Cardona, formen part d’aquesta ruta les mines de sal de Wieliczka i Bochnia (Polònia), la Mina de Sal-gema de Loulé i les Salines de Rio Maior (Portugal), Museu de l’Anxova i la Sal de l’Escala (Catalunya), Valle Salado de Añana (Euskadi), Salines de Imón (Guadalajara), Poza de la Sal (Castella i Lleó), Salinas de Torrevella (Alacant), Lion Salt Works (Regne Unit), Salins-Les-Bains (França), Mines de Sel de Bex (Suïssa), Deutsche Salzmuseum i Salzbergwerk Berchtesgaden (Alemanya), Hallstatt (Àustria), Solana Nin (Croàcia), Saline di Trapani e Paceco (Itàlia), Museu de la Sal de Messolonghi (Grècia), Salina de Cacica (Romania), Provadia-Solnitsata (Bulgària) o el Museu de la sal de Presov (Eslovàquia), entre d’altres.
Actualment, al Castell de les Salines a Wieliczka es pot visitar l’exposició titulada ‘La bellesa de la sal’, que compta amb més de 80 pedres de sal provinent algunes de Cardona, i també de Wieliczka, Bochnia i Kłodawa (Polònia), Loulé (Portugal) i Merkers (Alemanya). Algunes daten de fa més de 250 milions d'anys, mentre que altres es van formar recentment.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Una parella de dones acusa de lesbofòbia els avis de Manresa que les han demandat per impedir-los visitar el seu net
- El poble de Palència que vol atraure catalans: 'Ens diuen que no arriben a final de mes
- La Pobla de Lillet és un festival de bolets
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Esteve Montero, artista autodidacte: 'Dibuixar em dona els moments de tranquil·litat que necessito