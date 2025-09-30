La 'Nocturna Vinum' torna amb força per obrir la Festa de la Verema del Bages
Manresa i Artés acolliran una nova edició de la ruta gastronòmica per diversos establiments amb tapes creatives maridades amb vins de la DO Pla de Bages
Redacció
Aquest dijous Manresa i Artés acolliran una nova edició de la Nocturna Vinum, l’acte que dona el tret de sortida a la Festa de la Verema del Bages, que enguany celebra el seu 30è aniversari. Aquesta vetllada nocturna, que ja s’ha consolidat com una cita imprescindible per als amants del vi i la gastronomia, oferirà una ruta per diversos establiments de la ciutat amb tapes maridades amb vins de la DO Pla de Bages i activitats culturals en directe.
La Nocturna Vinum proposa una experiència que combina tapes creatives maridades amb vins del territori i ambientacions diverses que conviden a gaudir del vespre en un entorn festiu i acollidor. Els preus són pensats per facilitar la participació de tothom. Es podrà gaudir d’una tapa i una copa de vi per cinc euros, opcions prèmium per set euros i un pack de sopar amb quatre tapes i dues copes per quinze euros.
La Nocturna Vinum és una oportunitat per apropar el vi al públic en un ambient lúdic i festiu, tot reforçant el vincle entre els cellers de la DO Pla de Bages i la ciutadania. L’acte marca l’inici d’un cap de setmana dedicat a l’enoturisme, la cultura i el patrimoni vitivinícola del Bages.
Una àmplia oferta cultural i gastronòmica
Una desena d'establiments participen en la proposta. El VOCI Restaurant oferirà una barra de tapes amb propostes com el parmentier de patata amb ceps i torreznos, el sandvitx de vedella melosa amb suc de rostit i el salmó marinat en suc de remolatxa amb crema d’alvocat. Tot plegat amenitzat per la música d’Ivan Gee des de Beso BCN i Groovers Parties.
El Kursaal Espai Gastronòmic comptarà amb l’actuació de Cecili Rueda a la guitarra i tapes com el pintxo de pulled pork amb salsa kimchée i la brandada de bacallà a la mel.
A La Pineda, DJ Kevinleal posarà la banda sonora a una proposta gastronòmica que inclou el pintxo de truita amb maionesa trufada i pebrots de piquillo confitats, i la torradeta de brandada a la mel amb ceba cruixent.
El Bimba Restaurant servirà tapes com el pebrot del piquillo farcit de botifarra negra, la broxeta de botifarra amb pebrot escalivat i l’ensaladilla russa amb crostons, tot acompanyat de música amb DJ.
La Torre Busquet oferirà una selecció de tapes com el brioix de salmó amb crema de iogurt, els calamars a l’andalusa amb llima i sriracha, i la papada confitada cruixent, amb sessió musical a càrrec de DJ Diana.
El Rooftop de l’Hotelet Manresa combinarà gastronomia i patrimoni amb una exposició d’objectes antics del Modernisme i una visita guiada per l’espai, acompanyat d’una torrada amb formatge Brie, ceba caramel·litzada i melmelada de tomàquet.
A Cal Xavi, es podrà tastar la seva emblemàtica «mini moreneta», mentre que Vinalium Manresa proposa una vetllada amb DJ Didi i la Fotolium (photocall), servint la seva PizzaVinum.
Finalment, l’Espai Artium acollirà la presentació del llibre «Arquitectura rural al terme d'Artés» de Valentí Escalé i un concert amb Pol Lupión, tot maridat amb tastets de mos, vins i tapes.
