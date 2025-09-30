La PAHC atura un desnonament i denuncia la manca d’habitatge públic a Sant Vicenç
La plataforma assegura que la família ja té adjudicat un habitatge protegit, però està a l’espera de poder-hi entrar a viure
Redacció
La Plataforma d’Afectats per l’Habitatge i el Capitalisme (PAHC) ha denunciat l’intent d’execució d’un desnonament aquest dimarts al matí a Sant Vicenç de Castellet contra una família que, segons l’organització, ja té adjudicat un habitatge protegit, però està a l’espera de poder-hi entrar a viure.
La Plataforma critica que s’hagi activat la comitiva judicial i un dispositiu dels Mossos d’Esquadra pensat per dur a terme el desnonament, tot i que els serveis socials municipals estaven informats de la situació de vulnerabilitat del nucli familiar i han emès un informe comunicant que la fiança pel pis d’emergència ja estava pagada i que només s’havia de fer entrega del pis per part de l’Agència Catalana d’Habitatge. El desnonament ha quedat ajornat fins al 13 de novembre.
La PAHC acusa l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet de «desentendre’s» de la situació, ja que, afirma, al seu moment se li va traslladar a la família «que mentre la Generalitat no els assignés el pis de la mesa, haurien de fer les maletes i marxar a una altra banda».
La PAHC reclama que s’aturin tots els desnonaments sense alternativa residencial. També exigeix que es compleixi la normativa que obliga a oferir un reallotjament digne quan hi ha menors implicats. Segons la plataforma, aquest nou desnonament posa de manifest la manca d’habitatge públic disponible i la necessitat de reforçar els mecanismes de protecció per a les famílies en risc d’exclusió residencial.
Davant d’aquesta situació exigeixen al consistori que es faci responsable de la situació i ofereixi a la família una solució digna mentre continuen a l’espera de l’entrega de l’habitatge protegit. També demanen al consistori que es comprometin a fer públic i a executar un pla d’habitatge que pal·liï la manca estructural d’habitatge públic al poble.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Una parella de dones acusa de lesbofòbia els avis de Manresa que les han demandat per impedir-los visitar el seu net
- El poble de Palència que vol atraure catalans: 'Ens diuen que no arriben a final de mes
- Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
- La Pobla de Lillet és un festival de bolets
- Un sindicat de Mossos denuncia que la comissaria de les Borges Blanques és un “assecador” de marihuana