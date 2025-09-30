El president Illa felicita els ADF voluntaris del Bages i el Moianès que van ajudar als incendis de Zamora
A l'acte de reconeixament també hi han participat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la consellera d'Interior
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha rebut avui a palau dels set ADF del Bages i del Moianès que durant el mes d'agost es van desplaçar a Zamora de manera voluntària per combatre les flames. Una allau d'incendis que durant el mes d'agost la Junta de Castella i Lleó estima que van cremar un total de 141.131 hectàrees en poc més de 10 dies. Davant d'aquest infern en què s'havien convertit les províncies de Zamora i Lleó, va esdevenir clau la col·laboració voluntària de Bombers, ADF i Agents Rurals.
De Catalunya en van viatjar una cinquantena, set d'ells del Bages i el Moianès. Un dels voluntaris que s'hi va desplaçar va ser el moianès Santi Montesch, exalcalde de Santa Maria d'Oló i actual coordinador de l'ADF Quercus, que avui era a la delegació que ha assistit al palau de la Generalitat. Allà, els ha rebut el president Salvador Illa, acompanyat de la consellera d'Interior, Núria Parlón, i del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que els han felicitat per la tasca feta a l'estiu, encoratjant-los a continuar treballant com ho estan fent.
Segons explica Montesch, "ens ha recordat que continuen apostant per nosaltres, i en la neteja dels boscos com a eina de prevenció de grans incendis". Les tres autoritats polítiques s'han interessat també per com havia anat la feina sobre el terreny, que el coordinador de l'ADF Quercus ha qualificat de "molt bona amb totes les unitats".
