Sant Joan donarà ajuts per a desplaçaments d'estudis postobligatoris
La convocatòria està adreçada a alumnes del poble que cursen fora batxillerat, FP, programes de formació i inserció, graus universitaris i ensenyaments artístics, de música i dansa.
Els joves d’entre 16 i 25 anys de Sant Joan de Vilatorrada que cursen estudis postobligatoris fora del municipi compten des d’ara amb una nova via de suport per part de l’Ajuntament. Es tracta d’una convocatòria d’ajuts impulsada per la regidoria d’Educació que aportarà un ajut per cobrir les despeses de desplaçaments entre el municipi i el centre d’estudis.
Fins ara, l’Ajuntament de Sant Joan oferia ajuts per raó d’estudis a infants de 0 a 3 anys per educació infantil, primària i ESO, per formació de persones adultes i per música. Aquest curs s’amplia el ventall amb una nova convocatòria adreçada específicament a estudiants d’ensenyaments postobligatoris.
Segons ha concretat el regidor d’Educació, Iban Hortal, d’aquests ajuts se’n poden beneficiar les persones d’entre 16 i 25 anys, empadronades i residents a Sant Joan, que aquest curs 2025-26 duguin a terme estudis postobligatoris en centres públics de fora del municipi en nivells de batxillerat, programes de formació i inserció, cicles formatius de grau mitjà o superior, grau universitari, ensenyaments professionals de música i/o dansa i estudis artístics superiors. D’acord amb les dades de la Generalitat, al voltant de 500 santjoanencs i sanjoanenques cursen aquests nivells d’estudis fora del municipi.
L’import de l’ajut varia en funció de la distància entre Sant Joan i el centre on es cursen els estudis: joves que estudien a centres que es troben entre 2 i 20 km, rebran un ajut de 44 euros; si estudien a centres d’entre 20 i 30 km de distància percebran 58 euros; i per a estudiants de centres que es troben a més de 30 km l’ajut serà de 88 euros.
Així, per aquelles persones que es desplacen en transport públic, tenint en compte els imports de la TJove, amb el nou ajut de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada es pot arribar a cobrir el cost del desplaçament de més de la meitat del curs. En la concessió de les beques tindran prioritat estudiants que pertanyin a famílies nombroses, monoparentals i aquelles en les que alumne, pare, mare o germans acreditin algun grau de discapacitat.
Trencar desigualtats
Iban Hortal exposa que «amb aquesta nova convocatòria refermem el nostre compromís amb l’equitat en tots els nivells educatius. El transport cap al centre d’estudis esdevé una despesa que genera desigualtats. Amb aquesta nova línia, finançada mitjançant una subvenció de la Diputació de Barcelona, volem que el transport no acabi suposant una dificultat afegida per a les i els joves estudiants».
Les sol·licituds es poden presentar al registre electrònic de l’Ajuntament entre l’1 i el 31 d’octubre de 2025. Els formularis, el llistat de documentació necessària així com el conjunt de normativa de la convocatòria es pot consultar al web de l’Ajuntament de Sant Joan (www.santjoanvilatorrada.cat).
