ENTREVISTA | Sílvia Tardà Consellera comarcal de Joventut al Bages
Sílvia Tardà, consellera comarcal de Joventut: «És molt important la part de sensibilització que fan els punts lila»
L’àrea de Joventut del Consell del Bages, conjuntament amb la de Dones i Polítiques d’Igualtat, és la responsable dels punts liles a la comarca
Quina aposta es fa pels punts liles?
És una aposta ferma que es fa des de ja fa uns anys, des del Consell Comarcal, que som els que centralitzem els punts liles a la comarca. Som els que tenim i cedim aquest material als municipis, de forma gratuïta. I no només apostem per això, sinó també per les diverses campanyes que es duen a terme. Tant els punts liles diürns, com les campanyes ‘Estima la Nit’ i ‘Estima el Dia’. Veient que fa falta encara molta feina a nivell d’informació, visibilització, coneixença i difusió, intentem estar presents a tots els llocs possibles, fomentant que els ajuntaments muntin aquests punts liles en les seves activitats, però també que cada vegada més entitats a nivell privat facin ús dels punts liles.
Els punts liles són la punta de llança de les actuacions en matèria d’igualtat?
Sí, és una branca. Està emmarcat dins dels protocols d’abordatge de les violències, tant sigui en oci nocturn com si no. Serveix per aplicar també tota la feina que es fa des de l’àrea de Dones i Igualtat, que treballen per tot el territori, en coordinació amb els ajuntaments i amb molts agents del territori que s’encarreguen d’anar intentant incidir cada vegada més. Fer més campanyes, arribar més gent, començant a treballar en espais com poden ser les escoles.
Una tasca de prevenció.
Sí. Un punt lila en un espai d’oci nocturn està vist com un punt d’intervenció per si hi ha una agressió, però abans d’això s’ha de fer una part de sensibilització, de formació, de prevenció. Aquest treball el fem amb materials propis, que són materials que tothom es pot trobar en un punt lila.
És una manera de fer que la informació sigui atractiva.
Sí. A vegades costa que arribin, fer-les atractives. També per això hi ha els punts de format diürn, que te’ls pots trobar en un mercat municipal o en una fira, i on segurament s’acosta a un tipus de públic que no ho farà en un espai d’oci nocturn.
Quina és la resposta dels ajuntaments?
És bona i és positiva. De tant en tant es fan trobades i fòrums amb regidors, regidores i tècniques d’igualtat, i la resposta sempre és positiva. Les campanyes comarcals també es treballen conjuntament. Els donem facilitats i tenen la possibilitat de demanar el material pels punts liles. És cert que cada vegada són més els municipis que compten i programen punts liles, tant a les seves festes majors o concerts, com a activitats diürnes i esportives.
Els ajuntaments demanen o vostès proposen?
Els ajuntaments tenen la informació, reben la informació del que fem i el que tenim, i a través d’aquests fòrums comarcals o a través de correus electrònics coneixen el material que està a disposició i que poden demanar. Són sempre els ajuntaments els que fan la demanda de material del punt lila a mesura que planifiquen les seves festes, i depèn de cada ajuntament i com gestioni els seus punts liles. També és cert que el material arriba als ajuntaments no només en el format de punts liles, sinó també per a altres campanyes.
Perquè hi hagi formació tot l’any.
Evidentment. Als municipis que ja hi ha espais joves, normalment allà hi ha tot aquest material que també arriba i campanyes i difusió. Que no es trobin aquesta informació un dia concret, sinó que la tinguin a l’abast per poder treballar-hi i conscienciar als joves tot l’any.
