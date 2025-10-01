El detingut per robar un cotxe i accidentar-se a la C-37, a Manresa, estava de permís penitenciari
L'home, de 41 anys, conduïa sota els efectes de les drogues i sense haver obtingut mai el permís de conduir
El detingut el passat 24 de setembre per robar un cotxe en un taller de Sant Joan de Vilatorrada i accidentar-se a la C-37 es trobava de permís penitenciari. Segons ha pogut confirmar aquest diari, l'home, de 41 anys, va aprofitar la sortida temporal per sostreure el cotxe i, en la fugida, va acabar tenint l’accident a l’altura de Manresa.
Els fets van tenir lloc el dia 24 de setembre, quan els Mossos van rebre un avís per un accident amb tres vehicles implicats a la C-37, a l'altura de Manresa. Quan la policia va arribar al lloc, diversos testimonis els van explicar que un home havia estat conduint de forma temerària per la carretera fins a fregar amb un vehicle i encastar-se contra una tanca. Posteriorment, segons els mateixos testimonis, va fugir corrents del lloc per una zona boscosa pròxima a la carretera.
Després d'una recerca per la zona, els Mossos el van localitzar amagat en un entorn boscós. Després de sotmetre'l a les proves reglamentàries, van comprovar que conduïa begut i que no havia obtingut mai el permís de conduir. També van comprovar que el cotxe que duia era un vehicle robat d'un taller mecànic de Sant Joan de Vilatorrada. Finalment, va quedar detingut.
