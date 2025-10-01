El govern d’Artés diu que el canvi d’un dels festius locals vol obrir el debat
Davant la crítica de la CUP, l’executiu assegura que la decisió no és definitiva més enllà del 2026 i que ara es prova per arribar més endavant a una decisió més col·lectiva
El canvi aprovat per l’Ajuntament en els festius locals d’Artés per a l’any que ve, amb el qual s’ha substituït el dimarts de festa major pel 20 de febrer (dia previ a la Llum de Manresa) no és definitiu més enllà del 2026 i el que pretén és provar-ho per, a partir d’aquí, obrir el debat i prendre una decisió «amb més calma i col·lectivament» de cara al 2027. Això és el que defensa l’executiu artesenc (ERC) que, tanmateix, també precisa que aquest canvi per al 2026 en el calendari d’Artés ha estat una data «consensuada al ple municipal i avalada per entitats com les escoles del poble i la Unió de Botiguers, amb qui la regidoria de promoció econòmica es va reunir el dia abans de decidir».
La CUP d’Artés (formació que no té representació al ple) va criticar aquesta modificació perquè entén que se substitueix una jornada amb identitat pròpia per una que no ho és. Davant d’aquest retret, el govern artesenc ha exposat que la idea de suprimir el dimarts de festa major «no és nova. Des de fa anys hi ha veus que ho proposen, no per reduir despeses ni retallar celebracions, sinó per concentrar millor les activitats i adaptar-nos a una nova realitat, i fins i tot la comissió de persones voluntàries ho ha vist amb bons ulls».
En aquest sentit, detalla que «cal tenir en compte que els calendaris escolars han modificat els hàbits locals: a Artés, l’inici de curs ja queda desajustat respecte a altres municipis, o també que cada cop menys gent treballa allà on viu. Per això, replantejar els festius és més que una qüestió simbòlica; és també un tema de pràctica i organització». Aquests festius s’han de decidir abans de la tardor perquè la Generalitat de Catalunya pugui publicar el calendari laboral de l’any següent.
El 2026, doncs, el calendari d’Artés inclourà com a festiu el 20 de febrer, una data que l’executiu artesenc posa en relleu que ha estat «consensuada al ple municipal i avalada per entitats com les escoles del poble i la Unió de Botiguers, amb qui la regidoria de promoció econòmica es va reunir el dia abans de decidir».
Admet que, «certament, no és un dia amb arrels identitàries, ni connecta amb la història o les tradicions locals. Potser la decisió és doncs més pràctica que d’arrelament». Però deixa clar que «no es tracta d’una decisió definitiva, sinó d’un pas transitori que permet obrir el debat i posar la qüestió sobre la taula. I és que la clau no és només triar un dia concret, sinó decidir entre tots i totes quin ha de ser el segon festiu local que millor representi Artés».
En aquest sentit, l’equip de govern afirma en un comunicat que «el 2027 tindrem l’oportunitat de fer-ho amb calma i col·lectivament. Potser aquest any 2026 ens sembli un pedaç, fins i tot una decisió precipitada. Però potser també era necessari aquest petit sacseig perquè la discussió deixés de ser només política i passés a ser ciutadana».
I conclou que, «en definitiva, els festius locals no són qüestions menors: diuen qui som i què volem recordar plegats. Ara ens toca assumir el repte i decidir, entre tots, quin és el dia que volem marcar en vermell al nostre calendari».
