Monistrol de Montserrat recupera la normalitat a la xarxa d’aigua per al consum de boca
Finalment, aquest dimecres s’ha pogut donar per acabada la incidència de terbolesa que va començar amb l’aiguat del 21 de setembre
Els veïns de Monistrol de Montserrat ja poden tornar a utilitzar l’aigua de l’aixeta per beure o cuinar, després que durant els últims deu dies no ho hagin pogut fer a causa de l’episodi de terbolesa que es va registrar a conseqüència del temporal que va caure el 21 de setembre, que va afectar la Font Gran, principal punt de captació d'aquesta població del Bages.
L’endemà, el dilluns 22, es va demanar a la ciutadania que no es fes servir per al consum de boca, i des del primer moment es va habilitar un servei de camions cisterna diari per subministrar aigua per a aquests usos a la població. I també des de l’Ajuntament, en coordinació amb les autoritats sanitàries, s’ha estat fent un seguiment diari de la qualitat de l’aigua de la captació.
Finalment, aquest dimecres el consistori ha emès un ban en el qual es comunica que «es dona per tancada la incidència de terbolesa a l'aigua potable», perquè «el subministrament es troba dins els paràmetres de qualitat establerts i el consum és totalment segur».
Tanmateix, en el mateix ban l’Ajuntament també llança la recomanació a tots els usuaris que disposin de dipòsits d'emmagatzematge d'aigua «que facin neteja i buidatge preventiu per garantir la màxima qualitat de l'aigua».
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
- Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
- Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
- Un sindicat de Mossos denuncia que la comissaria de les Borges Blanques és un “assecador” de marihuana
- Matadepera, Castellolí i Tiana són els municipis de més de 500 habitants amb l'índex socioeconòmic més alt de Catalunya