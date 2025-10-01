Montserrat va registrar el 21 de setembre el dia més plujós en 22 anys de dades
El Meteocat parla d'un setembre "excepcional" a Catalunya i destaca els aiguats a l'Ebre i la "intensitat" de fenòmens violents
Redacció
El temporal del 21 de setembre a Montserrat ha establert un rècord històric de pluja des que es fan registres a la zona. L’estació de Montserrat – Sant Dimes va acumular 129,3 l/m², la quantitat més elevada registrada en els 22 anys de dades de l'estació. El Meteocat qualifica el mes de setembre d’“excepcional” per la combinació d’episodis torrencials i rècords històrics —com els aiguats al delta de l’Ebre— així com per la presència de diversos fenòmens meteorològics extrems.
Episodis tempestuosos importants
Pel que fa als episodis més destacats, a banda del rècord de Montserrat, el 21 de setembre també es van superar els 100 l/m2 al Port del Comte. Els aiguats dels dies 28 i 29 al delta de l’Ebre, associats a les restes de l’exhuracà Gabrielle, han deixat registres sense precedents: 301,4 l/m2 en 24 hores a Amposta –el valor més alt en més de 30 anys de dades–, amb intensitats de 92,3 l/m2 en una hora i 171,2 l/m2 en dues hores. També s’han superat rècords a altres punts com els Alfacs (214,1 l/m2) i l’Aldea (149,6 l/m2).
Anteriorment, entre els dies 8 i 9 i 12 i 13 de setembre, fronts atlàntics van deixar pluges intenses al Prepirineu i al quadrant nord-est, amb registres com els 97,4 l/m2 a Castellbisbal (Vallès Occidental). En aquest episodi es va mesurar també un nou rècord de precipitació en 1 minut a la XEMA: 7,8 l/m2 a la Quar (Berguedà).
A tot això s’hi sumen altres fenòmens extrems: el setembre s’han registrat sis esclafits, entre els quals un entre el Berguedà i el Lluçanès i un altre a la Tordera (Maresme), així com deu mànegues marines al litoral central i sud.
Malgrat que en conjunt ha estat un mes plujós, la distribució ha estat molt desigual: mentre al Prepirineu, la conca mitja i alta del Llobregat i el delta de l’Ebre la pluja ha estat abundant, a les Garrigues o a l’Urgell amb prou feines s’han recollit 5 l/m2.
