El Papa rep una medalla del mil·lenari de Montserrat de mans de l’abat
Una delegació montserratina, que aquests dies és a Roma per la inauguració d’una exposició de la commemoració de l’abadia, ha pres part a l’audiència setmanal del pontífex
Una delegació de l'Abadia de Montserrat, encapçalada per l’abat Manel Gasch, i Bernat Juliol, comissari del Mil·lenari de Montserrat, ha tingut aquest dimecres una breu trobada amb el Papa Lleó XIV, coincidint amb l’audiència general que ofereix cada dimecres als fidels a la Plaça Sant Pere de la Ciutat del Vaticà.
Un cop finalitzada, el Sant Pare ha intercanviat unes paraules amb l'abat, qui li ha pogut fer entrega d'una medalla commemorativa del mil·lenari del monestir benedictí. Uns moments després, Lleó XIV ha saludat personalment a tota la delegació montserratina que ha participat en l’audiència.
La delegació es troba a Roma amb motiu de l'exposició «Montserrat: una contribuzione benedictina nella costruzione dell’Europa», que s’inaugurarà oficialment divendres i que es podrà visitar fins al 14 d’octubre al Pallazzo della Cancelleria de Roma de la capital italiana.
L’exposició es compon de recursos tecnològics destinats a expressar els valors benedictins que han fet de l’Abadia de Montserrat un exemple viu de la construcció d’Europa i de l’aplicació de la Regla de Sant Benet.
En aquesta trobada també els han acompanyat membres de la delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia, juntament amb representants i participants del Festival de Perelada, amb qui durant aquests dies l’abadia ha portat diferents concerts del festival a la capital romana.
Salvador Illa amb el Papa
Precisament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s’ha reunit aquest dimecres amb el papa Lleó XIV al Vaticà per explicar-li la «importància» del mil·lenari del monestir de Montserrat i per convidar-lo a la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el 10 de juny. Segons el president, el pontífex ha respost que no està en condicions de confirmar la seva assistència a l'acte, però que «té ganes» de visitar Barcelona, una ciutat que ja coneix.
Durant la trobada, el president ha ofert al pontífex diversos obsequis institucionals, entre els quals es troben una reproducció de la torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família, el llibre ‘Catalunya’ –que proposa un recorregut per totes les comarques del territori i inclou un mapa comarcal–, així com el volum ‘El convent i Parròquia de Sant Agustí de Barcelona’, escrit per Josep M. Martí i Bonet, Josep M. Juncà i Ramon i Lluís Bonet i Armengol, en reconeixement a la vinculació del Papa amb l’orde de Sant Agustí. Així mateix, com obsequis de caràcter més personal, li ha entregat la pel·lícula i el llibre ‘Solo Javier’, la gravació d’un concert de ‘Vozes’, unes estoles confeccionades per les internes de la presó de Wad-Ras, cinc ampolles d’oli de les cinc denominacions d’origen catalanes i una selecció d’embotits de Catalunya.
A Illa, l'han acompanyat el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l’ambaixadora d’Espanya a la Santa Seu, Isabel Celaá, en una trobada que l'ha convertit en el primer dirigent espanyol, i pràcticament europeu, que se cita amb el pontífex des que va accedir al càrrec el maig del 2025, després de la mort del papa Francesc.
