Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Papa rep una medalla del mil·lenari de Montserrat de mans de l’abat

Una delegació montserratina, que aquests dies és a Roma per la inauguració d’una exposició de la commemoració de l’abadia, ha pres part a l’audiència setmanal del pontífex

Moment de la trobada de l'abat Manel Gasch amb el Papa

Moment de la trobada de l'abat Manel Gasch amb el Papa / VATICAN NEWS

David Bricollé

David Bricollé

Manresa

Una delegació de l'Abadia de Montserrat, encapçalada per l’abat Manel Gasch, i Bernat Juliol, comissari del Mil·lenari de Montserrat, ha tingut aquest dimecres una breu trobada amb el Papa Lleó XIV, coincidint amb l’audiència general que ofereix cada dimecres als fidels a la Plaça Sant Pere de la Ciutat del Vaticà.

Un cop finalitzada, el Sant Pare ha intercanviat unes paraules amb l'abat, qui li ha pogut fer entrega d'una medalla commemorativa del mil·lenari del monestir benedictí. Uns moments després, Lleó XIV ha saludat personalment a tota la delegació montserratina que ha participat en l’audiència.

La delegació es troba a Roma amb motiu de l'exposició «Montserrat: una contribuzione benedictina nella costruzione dell’Europa», que s’inaugurarà oficialment divendres i que es podrà visitar fins al 14 d’octubre al Pallazzo della Cancelleria de Roma de la capital italiana.

L’exposició es compon de recursos tecnològics destinats a expressar els valors benedictins que han fet de l’Abadia de Montserrat un exemple viu de la construcció d’Europa i de l’aplicació de la Regla de Sant Benet.

Un moment de la trobada entre la delegació i el Papa

Un moment de la trobada entre la delegació i el Papa / ABADIA DE MONTSERRAT

En aquesta trobada també els han acompanyat membres de la delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia, juntament amb representants i participants del Festival de Perelada, amb qui durant aquests dies l’abadia ha portat diferents concerts del festival a la capital romana.

Salvador Illa amb el Papa

Precisament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s’ha reunit aquest dimecres amb el papa Lleó XIV al Vaticà per explicar-li la «importància» del mil·lenari del monestir de Montserrat i per convidar-lo a la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el 10 de juny. Segons el president, el pontífex ha respost que no està en condicions de confirmar la seva assistència a l'acte, però que «té ganes» de visitar Barcelona, una ciutat que ja coneix.

Durant la trobada, el president ha ofert al pontífex diversos obsequis institucionals, entre els quals es troben una reproducció de la torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família, el llibre ‘Catalunya’ –que proposa un recorregut per totes les comarques del territori i inclou un mapa comarcal–, així com el volum ‘El convent i Parròquia de Sant Agustí de Barcelona’, escrit per Josep M. Martí i Bonet, Josep M. Juncà i Ramon i Lluís Bonet i Armengol, en reconeixement a la vinculació del Papa amb l’orde de Sant Agustí. Així mateix, com obsequis de caràcter més personal, li ha entregat la pel·lícula i el llibre ‘Solo Javier’, la gravació d’un concert de ‘Vozes’, unes estoles confeccionades per les internes de la presó de Wad-Ras, cinc ampolles d’oli de les cinc denominacions d’origen catalanes i una selecció d’embotits de Catalunya.

A Illa, l'han acompanyat el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l’ambaixadora d’Espanya a la Santa Seu, Isabel Celaá, en una trobada que l'ha convertit en el primer dirigent espanyol, i pràcticament europeu, que se cita amb el pontífex des que va accedir al càrrec el maig del 2025, després de la mort del papa Francesc.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
  2. Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
  3. Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
  4. José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
  5. Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
  6. Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
  7. Un sindicat de Mossos denuncia que la comissaria de les Borges Blanques és un “assecador” de marihuana
  8. Matadepera, Castellolí i Tiana són els municipis de més de 500 habitants amb l'índex socioeconòmic més alt de Catalunya

El Papa rep una medalla del mil·lenari de Montserrat de mans de l’abat

El Papa rep una medalla del mil·lenari de Montserrat de mans de l’abat

Un congrés mundial sobre ecoturisme a Sant Benet presentarà vuit projectes innovadors

Un congrés mundial sobre ecoturisme a Sant Benet presentarà vuit projectes innovadors

El Senat, amb majoria absoluta del PP, rebutja una moció del PSOE per condemnar el genocidi a Gaza

El Senat, amb majoria absoluta del PP, rebutja una moció del PSOE per condemnar el genocidi a Gaza

La presència d'un voltor al centre de Puigcerdà genera sorpresa entre els veïns

La presència d'un voltor al centre de Puigcerdà genera sorpresa entre els veïns

Albert Cristòfol (realitzador de 'Boris I, l'estafador") , explica com va començar el projecte, dirigit per Jorge Cebrián.

Albert Cristòfol (realitzador de 'Boris I, l'estafador") , explica com va començar el projecte, dirigit per Jorge Cebrián.

Nestlé inverteix prop de 12 milions d’euros al camp espanyol

Nestlé inverteix prop de 12 milions d’euros al camp espanyol

Canvis de circulació al centre de Manresa: nous sentits al carrer Carrió i Canonge Montanyà

Canvis de circulació al centre de Manresa: nous sentits al carrer Carrió i Canonge Montanyà

Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»

Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
Tracking Pixel Contents