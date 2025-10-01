Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Policia Local de Sant Fruitós intensifica els controls a les zones escolars per millorar la seguretat

La campanya té l'objectiu de reduir l'excés de velocitat o controlar l'ús correcte del cinturó entre els infants

Un vehicle de la Policia de Sant Fruitós en una imatge d'arxiu

Un vehicle de la Policia de Sant Fruitós en una imatge d'arxiu / AJ. SANT FRUITÓS

Redacció

Manresa

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages s’ha adherit a la campanya impulsada pel Servei Català de Trànsit amb l’objectiu de millorar la seguretat a l’entorn dels centres educatius.

Durant tota aquesta setmana, els agents locals estan duent a terme controls específics a les zones escolars per prevenir conductes de risc i vetllar per una mobilitat segura, especialment en les hores d’entrada i sortida dels alumnes.

La campanya, que es desenvolupa de manera coordinada amb altres municipis d’arreu de Catalunya, vol conscienciar la ciutadania sobre la importància de respectar les normes de circulació a prop dels centres escolars i garantir entorns segurs per als infants.

Els agents controlaran especialment les parades i els estacionaments inadequats en zones de pas, cruïlles, voreres, passos de vianants, parades de transport públic o zones reservades; les conductes de risc com l’excés de velocitat o no respectar la senyalització viària; i l’ús correcte dels sistemes de seguretat passiva: cinturó de seguretat, casc i sistemes de retenció infantil homologats.

Un dels principals objectius és evitar que comportaments imprudents generin situacions de perill, i fomentar una actitud responsable entre conductors, acompanyants i vianants, especialment en l’entorn escolar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
  2. Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
  3. Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
  4. José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
  5. Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
  6. Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
  7. Un sindicat de Mossos denuncia que la comissaria de les Borges Blanques és un “assecador” de marihuana
  8. Matadepera, Castellolí i Tiana són els municipis de més de 500 habitants amb l'índex socioeconòmic més alt de Catalunya

La Fiscalia pressiona per endurir les penes als narcos: demana presó per punxar la llum per cultivar marihuana

La Fiscalia pressiona per endurir les penes als narcos: demana presó per punxar la llum per cultivar marihuana

Catalunya es manté com la comunitat amb la taxa d’avortaments més alta de tot l’Estat

Catalunya es manté com la comunitat amb la taxa d’avortaments més alta de tot l’Estat

Males notícies: adéu als pròxims tres festius estatals

Males notícies: adéu als pròxims tres festius estatals

Les administracions implicades en els casos Begoña Gómez i Koldo es van saltar els comitès d’experts en les adjudicacions

Les administracions implicades en els casos Begoña Gómez i Koldo es van saltar els comitès d’experts en les adjudicacions

La Policia Local de Sant Fruitós intensifica els controls a les zones escolars per millorar la seguretat

La Policia Local de Sant Fruitós intensifica els controls a les zones escolars per millorar la seguretat

La Diputació de Lleida aprova el projecte d'arranjament de la C-149a, a Pinell, per reduir-ne la perillositat

La Diputació de Lleida aprova el projecte d'arranjament de la C-149a, a Pinell, per reduir-ne la perillositat

Sant Fruitós acosta la campanya de vacunació de la grip i la covid als barris

Sant Fruitós acosta la campanya de vacunació de la grip i la covid als barris

Detectats anuncis falsos a Facebook que prometen aconseguir una motxilla per 2 euros

Detectats anuncis falsos a Facebook que prometen aconseguir una motxilla per 2 euros
Tracking Pixel Contents