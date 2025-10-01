La Policia Local de Sant Fruitós intensifica els controls a les zones escolars per millorar la seguretat
La campanya té l'objectiu de reduir l'excés de velocitat o controlar l'ús correcte del cinturó entre els infants
Redacció
La Policia Local de Sant Fruitós de Bages s’ha adherit a la campanya impulsada pel Servei Català de Trànsit amb l’objectiu de millorar la seguretat a l’entorn dels centres educatius.
Durant tota aquesta setmana, els agents locals estan duent a terme controls específics a les zones escolars per prevenir conductes de risc i vetllar per una mobilitat segura, especialment en les hores d’entrada i sortida dels alumnes.
La campanya, que es desenvolupa de manera coordinada amb altres municipis d’arreu de Catalunya, vol conscienciar la ciutadania sobre la importància de respectar les normes de circulació a prop dels centres escolars i garantir entorns segurs per als infants.
Els agents controlaran especialment les parades i els estacionaments inadequats en zones de pas, cruïlles, voreres, passos de vianants, parades de transport públic o zones reservades; les conductes de risc com l’excés de velocitat o no respectar la senyalització viària; i l’ús correcte dels sistemes de seguretat passiva: cinturó de seguretat, casc i sistemes de retenció infantil homologats.
Un dels principals objectius és evitar que comportaments imprudents generin situacions de perill, i fomentar una actitud responsable entre conductors, acompanyants i vianants, especialment en l’entorn escolar.
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
- Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
- Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
- Un sindicat de Mossos denuncia que la comissaria de les Borges Blanques és un “assecador” de marihuana
- Matadepera, Castellolí i Tiana són els municipis de més de 500 habitants amb l'índex socioeconòmic més alt de Catalunya