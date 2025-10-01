Sallent preveu enllestir les obres de la nova residència a final de novembre
El consistori, que ha allargat un parell de mesos el termini fixat per acabar l’obra, està treballant en el projecte per fer la transició de l’antic cap al nou equipament
Les obres de construcció de la nova residència de Sallent, a la zona de la Fàbrica Vella, estaran enllestides el 30 de novembre. Així ho ha aprovat el ple municipal, que ha ampliat dos mesos el termini per entregar l’obra que estava fixat a final de setembre. Els treballs, que es troben a la recta final, se centren ara a fer els últims retocs a l’interior i sobretot en els acabats exteriors. Un cop finalitzats, quedarà pendent el mobiliari i el trasllat. En aquest sentit, el consistori està treballant en el projecte de transició de l’antiga a la nova residència.
La nova residència de Sallent encara el final de la seva construcció. D’aquí a un parell de mesos és previst que l’obra estigui acabada i només quedi pendent la part del mobiliari i el trasllat dels residents, que no es preveu fins ben entrat l’any vinent. L’Ajuntament de Sallent ha aprovat, en el darrer ple municipal, l’ampliació del termini d’execució d’un parell de mesos més i un increment de la despesa del voltant dels 800.000 euros, de manera que el pressupost final rondarà els 10 milions, sense comptar la despesa del mobiliari.
Segons el regidor d’Urbanisme, Miquel Estruch, en aquests moments «s’estan executant els acabats exteriors de la plaça i ja s’ha començat a fer la reforma i consolidació de la façana que queda de l’antiga Fàbrica Vella». Pel que fa a l’interior, només hi ha pendents d’acabar algunes instal·lacions i pintura. Per aquest motiu, el regidor es mostra confiat que es pugui complir el nou termini. Un cop l’obra estigui entregada, encara quedarà pendent la transició de la vella a la nova residència, en la qual, assegura Estruch, «estem treballant en el projecte que estableix com s’ha de fer i el cost que tindrà».
La nova residència de gent gran de Sallent és un dels equipaments més esperats i amb la inversió més gran de la història recent de la població. El nou equipament, que tindrà capacitat per acollir 90 persones residents i 30 usuaris i usuàries pel centre de dia, respon a la necessitat de millorar i ampliar el servei que ja ofereix l’actual Residència i Centre de dia Sant Bernat, amb una capacitat de 45 places de residència assistida i 8 d’acolliment.
El nou edifici, situat als terrenys de l’antiga Fàbrica Vella, a la llera est del riu Llobregat, consta de quatre plantes, amb un espai exterior propi, i una de soterrada: tres acolliran les habitacions destinades als usuaris i usuàries, i a la planta baixa s’hi ubicarà el centre de dia i la zona per al personal laboral. A les zones comunes de cada planta hi ha espais destinats al lleure, al descans i a menjador. A més, cada planta disposa d’una zona de terrassa exterior.
Per fer front a una part de la despesa, que amb l’increment aprovat en el darrer ple puja al voltant dels 10 milions d’euros, l’Ajuntament de Sallent es beneficiarà d’una convocatòria de subvencions del departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, que la setmana passada va anunciar una aportació de més d’1,6 milions d’euros per la residència sallentina.
