Sant Fruitós acosta la campanya de vacunació de la grip i la covid als barris
Els locals veïnals de La Rosaleda i Torroella de Baix es convertiran en punts de vacunació per facilitar l’accés als veïns i veïnes
Redacció
Sant Fruitós de Bages amplia la cobertura sanitària de la campanya de vacunació contra la grip i la covid-19 adreçada a les persones majors de 60 anys i a les dones embarassades. Per tal d’evitar desplaçaments innecessaris al CAP del municipi, els veïns dels barris de Torroella de Baix i La Rosaleda podran vacunar-se en els seus propis barris.
El personal d’infermeria del CAP Sant Fruitós durà a terme la vacunació el proper dimecres 8 d’octubre a Torroella de Baix, de 2/4 de 9 a 2/4 de 12 del matí, i a la Rosaleda de 12 a 2 del migdia. No cal inscripció prèvia per rebre la vacuna.
Les autoritats sanitàries recorden que la tardor és el moment idoni per vacunar-se contra aquestes dues infeccions respiratòries, ja que és durant aquesta època i l’hivern quan els virus circulen amb més intensitat. En persones vulnerables, la grip i la covid-19 poden provocar complicacions greus i, per aquest motiu, apunten, vacunar-se és clau per protegir la salut pròpia i col·lectiva, reduir la transmissió i prevenir possibles complicacions.
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
- Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
- Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
- Un sindicat de Mossos denuncia que la comissaria de les Borges Blanques és un “assecador” de marihuana
- Matadepera, Castellolí i Tiana són els municipis de més de 500 habitants amb l'índex socioeconòmic més alt de Catalunya