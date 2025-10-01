Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Fruitós acosta la campanya de vacunació de la grip i la covid als barris

Els locals veïnals de La Rosaleda i Torroella de Baix es convertiran en punts de vacunació per facilitar l’accés als veïns i veïnes

Una persona rebent la vacuna de la grip

Una persona rebent la vacuna de la grip / Arxiu/Mireia Arso

Redacció

Sant Fruitós de Bages

Sant Fruitós de Bages amplia la cobertura sanitària de la campanya de vacunació contra la grip i la covid-19 adreçada a les persones majors de 60 anys i a les dones embarassades. Per tal d’evitar desplaçaments innecessaris al CAP del municipi, els veïns dels barris de Torroella de Baix i La Rosaleda podran vacunar-se en els seus propis barris.

El personal d’infermeria del CAP Sant Fruitós durà a terme la vacunació el proper dimecres 8 d’octubre a Torroella de Baix, de 2/4 de 9 a 2/4 de 12 del matí, i a la Rosaleda de 12 a 2 del migdia. No cal inscripció prèvia per rebre la vacuna.

Les autoritats sanitàries recorden que la tardor és el moment idoni per vacunar-se contra aquestes dues infeccions respiratòries, ja que és durant aquesta època i l’hivern quan els virus circulen amb més intensitat. En persones vulnerables, la grip i la covid-19 poden provocar complicacions greus i, per aquest motiu, apunten, vacunar-se és clau per protegir la salut pròpia i col·lectiva, reduir la transmissió i prevenir possibles complicacions.

La Policia Local de Sant Fruitós intensifica els controls a les zones escolars per millorar la seguretat

La Policia Local de Sant Fruitós intensifica els controls a les zones escolars per millorar la seguretat

