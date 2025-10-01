Sant Vicenç de Castellet modernitza el gimnàs municipal amb una reforma integral
L’equipament, que reobrirà aquest divendres, ha ampliat la sala de musculació i ha renovat el material per donar resposta a la demanada creixent d’usuaris
Redacció
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha dut a terme, durant els mesos d’agost i setembre, una actuació de millora al gimnàs municipal, amb l’objectiu de modernitzar l’equipament i donar resposta a la creixent demanda d’usuaris. La sala de musculació ha estat completament renovada amb el canvi de paviment, una nova imatge i la substitució de bona part de les màquines per aparells més actuals.
A més, l’espai s’ha ampliat amb l’obertura d’un magatzem adjacent, cosa que ha permès incrementar la seva capacitat en un 15% amb un espai total de 287 m2, comptant la sala de musculació i les dues sales d’activitats dirigides. L’alcalde de Sant Vicenç, Dani Mauriz, ha destacat que «aquesta reforma respon a la necessitat d’adaptar el gimnàs municipal a la demanda actual i futura. El nostre compromís és oferir serveis de qualitat i fomentar l’esport al municipi».
Millores en accessos i serveis
Les obres també han inclòs la renovació completa dels banys i la remodelació del vestíbul del primer pis, un espai que dona servei tant al gimnàs (a la sala de musculació i les dues sales d’activitats dirigides) com a la zona de grades del pavelló. Amb aquesta actuació, es busca millorar l’accessibilitat i el confort dels usuaris del gimnàs i dels espectadors dels partits dels equips locals.
Coincidint amb la reobertura del gimnàs el pròxim divendres, l’equipament ampliarà el seu horari d’obertura. A partir del dilluns dia 6 d’octubre, entre setmana s’obrirà a les 6:30 h del matí (fins ara ho feia a les 8:00 h) fins a les 21:30 h. A més, es consolida l’horari de caps de setmana, amb el gimnàs obert els dissabtes de 8:00 h a 21:00 h i diumenges de 8:00 h a 13:30 h.
Segons l’alcalde, «millorar l’horari i facilitar l’accés al gimnàs és un pas més per promoure hàbits saludables i consolidar Sant Vicenç de Castellet com a referent en l’esport al Bages».
La renovació del gimnàs municipal de Sant Vicenç de Castellet, finançada en gran part gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona, és, segons el consistori, una aposta clara per posar al dia un equipament esportiu que és clau per a la salut i el benestar dels santvicentins.
