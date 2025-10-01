Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Vicenç de Castellet modernitza el gimnàs municipal amb una reforma integral

L’equipament, que reobrirà aquest divendres, ha ampliat la sala de musculació i ha renovat el material per donar resposta a la demanada creixent d’usuaris

La sala de musculació del gimnàs municipal ha estat completament renovada

La sala de musculació del gimnàs municipal ha estat completament renovada / Ajuntament de Sant Vicenç

Redacció

Sant Vicenç de Castellet

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha dut a terme, durant els mesos d’agost i setembre, una actuació de millora al gimnàs municipal, amb l’objectiu de modernitzar l’equipament i donar resposta a la creixent demanda d’usuaris. La sala de musculació ha estat completament renovada amb el canvi de paviment, una nova imatge i la substitució de bona part de les màquines per aparells més actuals.

A més, l’espai s’ha ampliat amb l’obertura d’un magatzem adjacent, cosa que ha permès incrementar la seva capacitat en un 15% amb un espai total de 287 m2, comptant la sala de musculació i les dues sales d’activitats dirigides. L’alcalde de Sant Vicenç, Dani Mauriz, ha destacat que «aquesta reforma respon a la necessitat d’adaptar el gimnàs municipal a la demanda actual i futura. El nostre compromís és oferir serveis de qualitat i fomentar l’esport al municipi».

Millores en accessos i serveis

Les obres també han inclòs la renovació completa dels banys i la remodelació del vestíbul del primer pis, un espai que dona servei tant al gimnàs (a la sala de musculació i les dues sales d’activitats dirigides) com a la zona de grades del pavelló. Amb aquesta actuació, es busca millorar l’accessibilitat i el confort dels usuaris del gimnàs i dels espectadors dels partits dels equips locals.

Coincidint amb la reobertura del gimnàs el pròxim divendres, l’equipament ampliarà el seu horari d’obertura. A partir del dilluns dia 6 d’octubre, entre setmana s’obrirà a les 6:30 h del matí (fins ara ho feia a les 8:00 h) fins a les 21:30 h. A més, es consolida l’horari de caps de setmana, amb el gimnàs obert els dissabtes de 8:00 h a 21:00 h i diumenges de 8:00 h a 13:30 h.

Segons l’alcalde, «millorar l’horari i facilitar l’accés al gimnàs és un pas més per promoure hàbits saludables i consolidar Sant Vicenç de Castellet com a referent en l’esport al Bages».

La renovació del gimnàs municipal de Sant Vicenç de Castellet, finançada en gran part gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona, és, segons el consistori, una aposta clara per posar al dia un equipament esportiu que és clau per a la salut i el benestar dels santvicentins.

